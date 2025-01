Acer punta sul gaming portatile con Nitro Blaze e un controller innovativo

Acer amplia la propria offerta nel settore del gaming portatile con il lancio dei nuovi Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11, dispositivi progettati per garantire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco immersiva. A completare l'offerta, l'azienda introduce anche il Controller Gaming Mobile Nitro, pensato per il gioco in mobilità. I Nitro Blaze 8 e 11 si distinguono per l'adozione di processori AMD Ryzen serie 8040, capaci di offrire fino a 39 AI TOPS, abbinati a 16 GB di memoria LPDDR5x e a opzioni di storage fino a 2 TB. L'esperienza visiva è affidata a display touch WQXGA da 8,8 o 10,95 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, che assicurano fluidità e nitidezza. Le schede grafiche AMD Radeon 780M, supportate dalle tecnologie Radeon Super Resolution e AMD FidelityFX Super Resolution, garantiscono prestazioni grafiche di alto livello.

L'integrazione dell'app Acer Game Space offre agli utenti un ambiente ottimizzato per il gaming su Windows 11, semplificando l'accesso a giochi e piattaforme. Nitro Blaze 11 si caratterizza per la presenza di controller rimovibili, che consentono di giocare sia in modalità portatile che connessa, e di un cavalletto integrato. Inoltre, dispone di una fotocamera frontale per videochiamate e streaming. Per quanto riguarda la connettività, i dispositivi Nitro Blaze offrono USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Incluso nell'acquisto, un abbonamento di tre mesi a PC Game Pass, che dà accesso a un vasto catalogo di titoli, tra cui Call of Duty: Black Ops 6 e Indiana Jones e l'antico cerchio.

Il Controller Gaming Mobile Nitro, compatto e pieghevole, è stato sviluppato per garantire un'esperienza di gioco ottimale su smartphone Android e iOS. Dotato di connessione USB Type-C e ricarica rapida da 18W, il controller offre un'impugnatura ergonomica e sicura grazie ai cuscinetti in gomma. Per quanto concerne disponibilità e prezzi, Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da € 999. Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi a partire da € 1.199, e Acer Nitro Mobile Gaming Controller nel primo trimestre con prezzi a partire da € 89.99.