AgriCat 2026: al via le denunce di sinistro precompilate e digitali

Il Fondo Mutualistico Nazionale introduce procedure automatiche per i danni da gelo e siccità. Obiettivo: liquidazioni più rapide e riduzione della burocrazia per le aziende agricole

AgriCat 2026: al via le denunce di sinistro precompilate e digitali
14 gennaio 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con l’avvio dell'anno 2026, il Fondo AgriCat ha implementato nuove procedure operative volte a semplificare drasticamente la denuncia dei danni causati da eventi catastrofali, con particolare riferimento a gelo, brina e siccità. La principale innovazione risiede nel passaggio da un sistema di compilazione manuale a uno basato sulla generazione automatica dei dati.

La novità tecnologica centrale riguarda la precompilazione delle denunce. Il sistema AgriCat utilizzerà i dati incrociati del fascicolo aziendale (con piano di coltivazione grafico aggiornato) e le rilevazioni delle stazioni meteo-climatiche ufficiali per identificare le aree colpite. Se un'azienda dispone di terreni in zone dove è stato certificato un evento climatico avverso, la denuncia verrà generata automaticamente dal portale.

procedere alla trasmissione definitiva entro i termini stabiliti.

Tempistiche e modalità di firma

Per garantire la velocità di intervento e la puntualità nelle liquidazioni, è stato fissato un termine di 30 giorni dall'evento per la presentazione della

All’imprenditore agricolo o al Centro di Assistenza Agricola (CAA) di riferimento rimarrà l’onere di:

verificare la correttezza dei dati precaricati.

integrare o modificare le informazioni se necessario.

denuncia, salvo deroghe per casi eccezionali. Il rispetto di questa finestra temporale è considerato fondamentale per permettere al Fondo di effettuare le verifiche in campo in tempi brevi.

Anche il processo di sottoscrizione viene modernizzato. Oltre alla firma tradizionale e al codice OTP, per la campagna 2026 sarà possibile utilizzare la Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite autenticazione con SPID o CIE, eliminando la necessità di documentazione cartacea e passaggi fisici presso gli uffici.

Obiettivi strategici del Fondo

L’amministratore delegato di AgriCat, Massimo Tabacchiera, ha evidenziato come questa trasformazione miri a creare un sistema più resiliente ed efficiente. "L’obiettivo è chiaro: meno burocrazia, meno sviste in fase di predisposizione e tempi più rapidi", ha dichiarato, sottolineando la necessità di proteggere il reddito agricolo in un'epoca di mutamenti climatici estremi sempre più frequenti.

I CAA beneficeranno inoltre di nuovi applicativi per la consultazione di statistiche e dati storici, permettendo una consulenza più puntuale alle aziende. Il Fondo Nazionale, finanziato tramite il prelievo sui pagamenti diretti della PAC, si conferma così come il pilastro fondamentale della gestione del rischio per tutte le aziende che percepiscono contributi europei.

