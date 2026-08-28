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Al via i Campionati Mondiali Pokémon 2026 e l'evento PokémonXP a San Francisco

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Dal 28 al 31 agosto la fiera e le competizioni eSports vengono trasmesse in diretta streaming su Twitch e YouTube.

Al via i Campionati Mondiali Pokémon 2026 e l'evento PokémonXP a San Francisco
28 agosto 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La città di San Francisco e il Chase Center ospitano dal 28 al 31 agosto l'edizione 2026 dei Campionati Mondiali Pokémon e della convention tematica PokémonXP, appuntamenti internazionali dedicati alla fiera e alle competizioni eSports del franchise. Il programma prende il via venerdì 28 agosto alle ore 18:00 italiane con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali Twitch e YouTube, momento in cui viene reso noto l'indirizzo per accedere all'Isola Nebula all'interno del videogioco Pokémon Pokopia, una mappa speciale liberamente esplorabile dagli utenti in possesso di un visore virtuale e di un abbonamento attivo al servizio Nintendo Switch Online.

pokemon pokopia wcs cloud island screenshot

I palinsesti delle trasmissioni, consultabili per le conferenze e i panel sul sito PokemonXP.com e per le fasi tornei sulla pagina ufficiale dei campionati, coprono le sfide competitive nei principali titoli della serie e si concludono con la cerimonia finale prevista per lunedì 31 agosto alle ore 04:30 italiane.

Durante le dirette su Twitch gli spettatori registrati possono riscattare elementi digitali e ricompense sbloccabili per i giochi Pokémon Champions, GCC Pokémon Live, GCC Pokémon Pocket, Pokémon GO e Pokémon UNITE, le cui modalità di riscatto sono dettagliate nella sezione premi dedicata.

L'evento include inoltre il debutto del brano musicale "Ichiban", scelto come colonna sonora ufficiale della manifestazione e raccolto insieme ad altri brani celebrativi all'interno di una playlist tematica, mentre gli aggiornamenti costanti sulle attività di fiera e sul circuito agonistico sono pubblicati rispettivamente nei portali dedicati a PokémonXP, ai Mondiali 2026 e sul portale del programma competitivo Play! Pokémon.

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Campionati Mondiali Pokémon 2026 evento PokémonXP a San Francisco Pokémon dove vedere i campionati mondiali di Pokémon esports Pokémon Pokopia che contenuti speciali si ottengono se si seguono i campionati del mondo di Pokémon Play! Pokémon
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