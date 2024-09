Al via la call for startup della X ed. del Festival della Statistica

Statistiche senza frontiere è il tema della decima edizione del Festival della Statistica e della Demografia, in programma a Treviso dal 17 al 20 ottobre 2024. Iniziativa promossa dalla Società di Statistica Italiana, dall’Istat e dalla Società di Statistica Corrado Gini con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, della Regione Veneto e del Comune di Treviso.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Fiducia, Etica e Sistemi: il futuro dei dati in Europa”, avrà come elementi cardine di questa nuova edizione i big data, l’intelligenza artificiale, il machine learning e la sostenibilità con l’obiettivo di esaminare le sfide etiche e tecnologiche associate alla raccolta, analisi e comunicazione dei dati.

Da questa edizione arriva il supporto nel comitato organizzativo in qualità di main partner scientifico anche dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, oltre a contribuire nel portare esponenti e opinion leader del mondo delle imprese e delle istituzioni, ha lanciato per la prima volta in questa manifestazione una call for startup per dare spazio alle imprese innovative e al mondo delle eccellenze e dei talenti che potranno raccontare le loro storie e avere l’opportunità di ricevere una menzione speciale in virtù del loro percorso imprenditoriale.

“Siamo lieti come ANGI di aver sottoscritto questa importante collaborazione con il Festival della Statistica – afferma Gabriele Ferrieri Presidente ANGI (già ForbesU30) – L’auspicio è quello di portare il tema dell’innovazione e del mondo startup all’interno di questa importante kermesse per rafforzare il massaggio che porta, guardare alle future generazioni con maggiore forza e approfondire gli aspetti degli sviluppi tecnologici legati alla comunicazione dei dati. Come giovani innovatori siamo lieti di poter dare questo contributo e ringraziamo i partner promotori della fiducia e ci auguriamo di potergli accompagnare a lungo in questo percorso”. Conclude così il Presidente Ferrieri.