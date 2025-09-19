circle x black
Al via la prima edizione di Utopica, il festival della Cultura Pop a Senigallia

Da domani al via la prima edizione del festival dedicato a fantasy e fantascienza, con un ricco programma di eventi, ospiti e aree tematiche

19 settembre 2025 | 09.19
Redazione Adnkronos
Da venerdì 19 settembre, fino a domenica 21, la città marchigiana di Senigallia ospita la prima edizione di Utopica Senigallia Fantasy Festival, un nuovo evento interamente dedicato al fantastico, alla fantascienza e alla cultura pop organizzato da LEG (Live Emotion Group). Con il tema "RESPECT", il festival mira a creare un'atmosfera dove "sogno e libertà si intrecciano, l’autenticità è sovrana e il giudizio non trova spazio". L'ingresso è gratuito.

Il festival si articola in quattro macro-aree, che coinvolgeranno l'intera città in un'esperienza immersiva. Il suggestivo Foro Annonario sarà il punto di partenza del corteo inaugurale e ospiterà la mostra del celebre illustratore Maurizio Manzieri, autore del manifesto dell'evento e vincitore del "Best in the Art Show" alla WorldCon 2025 di Seattle. Inoltre, il Foro Annonario diventerà un'area dedicata al gioco libero con Dadi e Mattoncini e Ludolabo, offrendo l'occasione di riscoprire il gioco come linguaggio universale.

Ecco la mappa del festival diffuso di Utopica

mappa con testo

Le altre aree tematiche si dispiegheranno per i luoghi più iconici di Senigallia. Piazza Simoncelli ospiterà il Main Stage, con concerti e spettacoli che spazieranno dalla musica dei GRIMM e dei Poison Garden all'esplosiva energia di Giorgio Vanni, fino allo show “Mai Dire Goku” che celebra gli anni '90. Il Palazzetto Baviero accoglierà la mostra "MIDDLE-ART" di Ivan Cavini, un appassionato viaggio nell'universo de Il Signore degli Anelli. Nel cuore del festival, a Piazza del Duca, si troveranno l'Artist Alley con oltre trenta artisti, tra cui Donald Soffritti e Riccardo Crosa, e una Movie Zone con talk e incontri a cura di Andrea Bedeschi, che ospiterà doppiatori di serie cult come Chiara e Mattia Fabiano ("Mercoledì" e "Stranger Things").

Il festival offre un programma ricco e diversificato, pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico. Il Fossato della Rocca Roveresca si trasformerà in un'arena di scenari incantati: lo Science Fiction Village con l'universo di Star Wars, lo Steampunk Village, un'area dedicata al fantasy medievale e il Magic Dungeon nei sotterranei della Rocca, che promette un'emozionante esperienza a tema Scuola di Hogwarts.

A Utopica arriva anche Comics&Science (C&S), il progetto di comunicazione scientifica a fumetti di CNR Edizioni, che unisce scienza e intrattenimento.

Non mancheranno collaborazioni importanti che fondono intrattenimento e responsabilità sociale. La Fondazione Veronesi e il celebre Pink Droid r2kt uniranno le forze per raccogliere fondi contro le malattie pediatriche. Inoltre, il festival coinvolge realtà locali come la Croce Rossa Italiana e la Lega del Filo D’oro, dimostrando come la cultura pop possa diventare un veicolo per cause nobili.

Utopica Cultura Pop Senigallia LEG CFC Utopica Senigallia Fantasy Festival fantascienza Maurizio Manzieri Giorgio Vanni GRIMM
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
Commercio estero, cresce export a luglio
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"


