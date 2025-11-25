Amazon blinda la sicurezza Usa con piano da 50 miliardi per l'IA governativa

Il colosso del cloud AWS avvierà nel 2026 la costruzione di data center dedicati alle agenzie federali, integrando supercalcolo e intelligenza artificiale per accelerare la difesa e la ricerca scientifica

Amazon ha annunciato un imponente piano di investimenti che potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari, destinato a potenziare drasticamente le infrastrutture di intelligenza artificiale e supercalcolo a disposizione del governo degli Stati Uniti. Il progetto, i cui lavori inizieranno nel 2026, prevede l'aggiunta di quasi 1,3 gigawatt di capacità computazionale attraverso la costruzione di nuovi data center avanzati. Questa espansione riguarderà le regioni AWS classificate come Top Secret, Secret e GovCloud, garantendo alle agenzie federali l'accesso a un'infrastruttura sicura e scalabile, progettata specificamente per "mantenere la leadership tecnologica americana nell'era dell'IA", secondo Amazon.

Le nuove strutture permetteranno agli enti governativi di accedere a una suite completa di servizi, inclusi Amazon SageMaker e Bedrock, oltre all'utilizzo di chip proprietari Trainium e infrastrutture Nvidia. L'obiettivo è integrare la simulazione e la modellazione dei dati con l'intelligenza artificiale, riducendo in modo significativo i tempi necessari per la ricerca e il processo decisionale. Operazioni che in passato richiedevano mesi di analisi manuale potranno essere completate in poche ore, permettendo di elaborare decenni di dati sulla sicurezza globale in tempo reale e di trasformare l'analisi di pattern complessi in azioni immediate, dalla gestione della catena di approvvigionamento alla risposta alle minacce satellitari.

L'investimento risponde direttamente alle priorità delineate nel piano d'azione sull'IA dell'amministrazione statunitense, toccando settori critici come la cybersicurezza, lo sviluppo di sistemi autonomi e la ricerca sanitaria. Matt Garman, CEO di AWS, ha evidenziato come questa mossa miri a rimuovere le barriere tecnologiche che hanno frenato il settore pubblico, facilitando un passaggio dai flussi di lavoro tradizionali a una scoperta accelerata dall'IA.