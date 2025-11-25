circle x black
Cerca nel sito
 

Amazon blinda la sicurezza Usa con piano da 50 miliardi per l'IA governativa

sponsor

Il colosso del cloud AWS avvierà nel 2026 la costruzione di data center dedicati alle agenzie federali, integrando supercalcolo e intelligenza artificiale per accelerare la difesa e la ricerca scientifica

Amazon blinda la sicurezza Usa con piano da 50 miliardi per l'IA governativa
25 novembre 2025 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amazon ha annunciato un imponente piano di investimenti che potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari, destinato a potenziare drasticamente le infrastrutture di intelligenza artificiale e supercalcolo a disposizione del governo degli Stati Uniti. Il progetto, i cui lavori inizieranno nel 2026, prevede l'aggiunta di quasi 1,3 gigawatt di capacità computazionale attraverso la costruzione di nuovi data center avanzati. Questa espansione riguarderà le regioni AWS classificate come Top Secret, Secret e GovCloud, garantendo alle agenzie federali l'accesso a un'infrastruttura sicura e scalabile, progettata specificamente per "mantenere la leadership tecnologica americana nell'era dell'IA", secondo Amazon.

Le nuove strutture permetteranno agli enti governativi di accedere a una suite completa di servizi, inclusi Amazon SageMaker e Bedrock, oltre all'utilizzo di chip proprietari Trainium e infrastrutture Nvidia. L'obiettivo è integrare la simulazione e la modellazione dei dati con l'intelligenza artificiale, riducendo in modo significativo i tempi necessari per la ricerca e il processo decisionale. Operazioni che in passato richiedevano mesi di analisi manuale potranno essere completate in poche ore, permettendo di elaborare decenni di dati sulla sicurezza globale in tempo reale e di trasformare l'analisi di pattern complessi in azioni immediate, dalla gestione della catena di approvvigionamento alla risposta alle minacce satellitari.

L'investimento risponde direttamente alle priorità delineate nel piano d'azione sull'IA dell'amministrazione statunitense, toccando settori critici come la cybersicurezza, lo sviluppo di sistemi autonomi e la ricerca sanitaria. Matt Garman, CEO di AWS, ha evidenziato come questa mossa miri a rimuovere le barriere tecnologiche che hanno frenato il settore pubblico, facilitando un passaggio dai flussi di lavoro tradizionali a una scoperta accelerata dall'IA.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amazon IA USA Trump sicurezza governativa
Vedi anche
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza