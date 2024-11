Amazon pronta a svelare il suo modello di intelligenza artificiale Olympus

Secondo quanto riportato dagli insider, il gigante dell'e-commerce Amazon si appresta a presentare il suo modello di linguaggio basato su intelligenza artificiale generativa (LLM) di punta, Olympus, durante la conferenza AWS re:Invent la prossima settimana. Olympus, stando alle indiscrezioni, sarebbe in grado di analizzare immagini e video per individuare scene specifiche tramite prompt testuali, come ad esempio "un tiro vincente a basket". Questa capacità rappresenterebbe un significativo passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale applicata all'analisi multimediale.

Il lancio di Olympus potrebbe consentire ad Amazon di ridurre la sua dipendenza da Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, startup in cui il colosso di Seattle ha investito ben 8 miliardi di dollari. L'integrazione di Olympus nei servizi AWS potrebbe offrire nuove e potenti funzionalità ai clienti Amazon, aprendo la strada a innovative applicazioni in diversi settori, tra cui l'analisi di video di sicurezza, l'indicizzazione automatica di contenuti multimediali e la creazione di esperienze interattive personalizzate. Nonostante l'attesa per l'annuncio ufficiale, Amazon non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alle specifiche tecniche di Olympus e alle sue possibili applicazioni.