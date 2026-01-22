circle x black
Cerca nel sito
 

Antartide: perforazione record nel Mare di Ross per svelare il futuro del clima - L'animazione

sponsor

Il progetto internazionale SWAIS2C ha raggiunto i 228 metri di profondità sotto la calotta glaciale. Lo studio dei sedimenti estratti fornirà prove dirette sul "punto di non ritorno" dello scioglimento dell'Antartide Occidentale

Antartide: perforazione record nel Mare di Ross per svelare il futuro del clima - L'animazione
22 gennaio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una spedizione scientifica internazionale ha recentemente completato una complessa operazione di perforazione presso il sito Crary Ice Rise, un campo remoto situato a 700 chilometri dalla base neozelandese Scott Base, nel Mare di Ross. L'impresa, condotta in condizioni ambientali estreme, ha permesso di superare gli obiettivi iniziali raggiungendo i 228 metri di profondità, penetrando sedimenti geologici risalenti a milioni di anni fa. L'operazione rientra nel quadro del progetto SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2°C), una collaborazione che vede coinvolti ricercatori, ingegneri e perforatori provenienti da dieci nazioni, tra cui l'Italia, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e il Regno Unito.

L'obiettivo: monitorare la soglia dei +2°C

Il fulcro della ricerca risiede nella comprensione della vulnerabilità della Piattaforma di Ross (la più grande massa di ghiaccio galleggiante al mondo) e della Calotta Glaciale dell'Antartide Occidentale (WAIS). Gli scienziati intendono determinare se un aumento della temperatura media globale di +2°C rispetto all'era preindustriale possa innescare una fusione irreversibile.

La stabilità della WAIS è strettamente dipendente dalla tenuta della Piattaforma di Ross: un suo cedimento provocherebbe uno scioglimento a catena della calotta continentale, con un potenziale innalzamento del livello globale dei mari stimato tra i 4 e i 5 metri.

Ecco di seguito l'animazione dell'operazione

Il ruolo della ricerca italiana

L'Italia ricopre un ruolo di primo piano nel progetto attraverso una rete di eccellenze accademiche e istituzionali. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) guida la governance nazionale, collaborando con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e le Università di Siena, Trieste e Genova.

"L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è in prima fila nella governance di SWAIS2C per quanto riguarda l'Italia", chiarisce il Presidente dell'INGV Fabio Florindo. "Inoltre, personale dell'Istituto partecipa alla parte scientifica dello studio della carota di ghiaccio recuperata al Crary Ice Rise mettendo a disposizione del team composto da oltre 120 scienziati le proprie competenze in cronostratigrafia, vulcanologia, petrologia e paleomagnetismo".

Verso la definizione del "Punto di non ritorno"

Il progetto, finanziato dall'International Continental Drilling Program (ICDP), mira a fornire prove geologiche dirette del cosiddetto tipping point. Lo studio delle carote di ghiaccio e dei sedimenti estratti permetterà di ricostruire le variazioni climatiche del passato remoto, offrendo dati fondamentali per elaborare proiezioni sulle evoluzioni future del nostro pianeta. La capacità di identificare il momento in cui lo scioglimento diventa irreversibile rappresenta oggi una delle sfide scientifiche più urgenti per la salvaguardia delle zone costiere globali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antartide clima Mare di Ross SWAIS2C punto di non ritorno Crary Ice Rise carotaggio ghiaccio Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) International Continental Drilling Program (ICDP)
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza