Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano Arene e si rivoluzionano le classifiche - Il trailer

La nuova stagione del battle royale di Respawn Entertainment introduce una nuova Leggenda arciere, aggiornamenti esplosivi per l'arco Bocek, il ritorno delle amate Arene e un sistema di classificazione rinnovato

Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una volta con il lancio di Prodigio, questa inedita iterazione del celebre battle royale di Respawn Entertainment introduce significative novità destinate a ridefinire le dinamiche di gioco e a coinvolgere ulteriormente la sua vasta community globale.

Il fulcro di questa stagione è l'introduzione di una nuova Leggenda: Sparrow. Questo agile arciere, noto per la sua abilità nel mettersi in mostra, porta con sé un set di competenze unico incentrato sull'utilizzo dell'arco. I giocatori avranno l'opportunità di sperimentare un nuovo stile di combattimento a distanza, caratterizzato da precisione e potenziale offensivo elevato.

Parallelamente all'arrivo di Sparrow, i giocatori potranno assistere a importanti e "esplosivi" aggiornamenti per l'arco Bocek. Questa iconica arma viene rivisitata con meccaniche inedite che permettono di caricare le frecce con granate, aprendo nuove strategie di attacco e controllo del campo di battaglia. La possibilità di scagliare frecce ad alto potenziale distruttivo promette di aggiungere un ulteriore livello di profondità al gameplay.

Una delle novità più attese dalla community è l'epico ritorno delle Arene, la modalità 3v3 ricca di azione che ha conquistato i giocatori in passato. Questa amata modalità fa il suo ingresso nella stagione Prodigio nella sua forma classica, offrendo scontri rapidi e intensi basati sulla strategia di squadra e sulle abilità individuali. Tuttavia, Respawn Entertainment ha in serbo un'ulteriore sorpresa: nel corso della stagione, le Arene si evolveranno in una variante inedita 1v1 denominata "Arene: Duelli", introducendo una sfida ancora più diretta e personale.

Per immergersi appieno nell'atmosfera della nuova stagione, i giocatori possono visionare il trailer dell'inno e il trailer di gioco, che offrono un assaggio delle novità e dell'azione frenetica che Prodigio ha da offrire. I Giochi di Apex si preparano a raggiungere nuove vette di intensità e spettacolo.

Ed ecco il trailer dell'Inno

La stagione Prodigio porta con sé anche aggiornamenti significativi al sistema delle classifiche. I giocatori potranno sperimentare una nuova Scalata Classificata e inedite ricompense, pensate per incentivare la competizione e offrire un percorso di progressione più gratificante. I dettagli specifici di queste modifiche non sono stati ancora completamente svelati, ma l'annuncio promette un rinnovamento sostanziale dell'esperienza competitiva.

Apex Legends: Prodigio è disponibile a partire sulle piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative ad Apex Legends, è possibile consultare le pagine ufficiali del gioco su X, Instagram, TikTok e YouTube, o visitare il sito web www.playapex.com per gli ultimi aggiornamenti e annunci.