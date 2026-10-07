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Apple e LG insieme per una nuova linea di dispositivi per la casa intelligente

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In arrivo videocitofono, termostato, serratura e telecamere con marchio LG, compatibili con il rumoreggiato hub di Apple. Il debutto potrebbe avvenire il 13 ottobre, mentre HomeKit si prepara al nuovo corso

Apple e LG insieme per una nuova linea di dispositivi per la casa intelligente
07 ottobre 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Apple starebbe collaborando con LG allo sviluppo di una nuova gamma di dispositivi per la smart home. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui il catalogo comprenderebbe un videocitofono, un termostato, una telecamera da interno, un lucchetto con chiusura a chiavistello, una telecamera da esterno e una con luce integrata. I prodotti porterebbero il marchio LG, ma sarebbero progettati per integrarsi con l'hub domestico che Apple dovrebbe presentare nel corso di un evento fissato per il 13 ottobre.

Diversi dispositivi sarebbero compatibili con i protocolli Thread e Matter, in un momento in cui la piattaforma HomeKit sarebbe interessata da un rinnovo totale. La serratura, in particolare, potrebbe sfruttare la tecnologia ultra-wideband per sbloccarsi automaticamente quando l'utente si avvicina alla porta, stando alle fonti citate dall'agenzia. Alcune tracce dei prodotti sono già emerse nel database della Federal Communications Commission statunitense, dove compaiono un termostato e una serratura indicati come LG Smart Thermostat e LG Smart Deadbolt Lock.

Da mesi circolano indiscrezioni su un ingresso più deciso di Apple nel settore della casa connessa. Secondo quanto riportato in precedenza da Bloomberg, l'azienda di Cupertino lavora a un hub con Siri potenziata dall'intelligenza artificiale e uno schermo da sei pollici, da appoggiare su un tavolo o fissare a parete. Oltre a questo dispositivo, all'evento di ottobre potrebbero essere svelati anche un nuovo HomePod mini e una versione aggiornata di Apple TV.

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LG smart home Apple HomePod matter
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