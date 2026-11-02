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Apple Intelligence arriva in Cina con iOS 27.3, ma senza la nuova Siri

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La prima beta del sistema operativo è prevista per il 4 novembre, la versione definitiva per dicembre. Il debutto cinese si appoggia a un modello addestrato per il mercato locale e all'integrazione con il chatbot Qwen di Alibaba

Apple Intelligence arriva in Cina con iOS 27.3, ma senza la nuova Siri
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02 novembre 2026 | 09.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha annunciato il lancio di Apple Intelligence in Cina con l'aggiornamento iOS 27.3. La comunicazione è stata pubblicata sul sito della sala stampa cinese dell'azienda ed è stata ripresa da MacRumors. Le funzioni saranno disponibili inizialmente in una versione beta del sistema operativo, attesa il 4 novembre. Il rilascio per tutti gli utenti è previsto a dicembre.

L'insieme delle funzioni è limitato rispetto a quello disponibile in altri mercati. La nuova versione di Siri basata sull'intelligenza artificiale non è inclusa. Gli utenti cinesi riceveranno invece strumenti introdotti con le prime versioni di Apple Intelligence: il riepilogo delle notifiche, la traduzione in tempo reale, gli strumenti di scrittura per riformulare e correggere i testi, la visual intelligence e la rimozione di oggetti dalle fotografie.

Apple ha inoltre dichiarato di aver collaborato con Alibaba per integrare il chatbot Qwen in alcune funzioni. Lo schema è analogo a quello adottato nel 2024 con iOS 18.2, quando il sistema ha incorporato ChatGPT di OpenAI. Bisogna ricordare che le funzioni avanzate di Apple Intelligence con la nuova Siri AI sono ancora non disponibili in Europa, per problemi relativi alla legislazione UE.

Il lancio arriva dopo un percorso di alcuni mesi. A luglio Apple Intelligence aveva ottenuto l'approvazione delle autorità cinesi, passaggio che indicava l'avvicinarsi del debutto. Ad agosto Reuters, citando fonti, aveva riferito che l'azienda aveva addestrato un modello linguistico proprio per il mercato cinese, con il supporto di Alibaba.

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