Apple Intelligence su iPhone arriva in Italia nell'aprile 2025, è ufficiale

Apple ha recentemente introdotto nel panorama tecnologico Apple Intelligence, un innovativo sistema di intelligenza artificiale destinato a rivoluzionare l'esperienza d'uso dei dispositivi Apple. Lanciato in USA in questi giorni tramite un aggiornamento software gratuito (iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1), Apple Intelligence è attualmente disponibile nella maggior parte dei paesi, Italia compresa, ma solo per gli utenti che utilizzano i propri dispositivi in inglese americano. Nonostante questa limitazione iniziale, Apple si sta impegnando per estendere il supporto linguistico ad altre aree geografiche. Gli utenti Mac dell'Unione Europea possono già beneficiare di alcune funzionalità di Apple Intelligence in inglese americano grazie a macOS Sequoia 15.1, e presto toccherà anche agli utenti iPhone e iPad. A partire da aprile 2025, infatti, Apple Intelligence arriverà anche sui dispositivi mobili europei, portando con sé una serie di funzioni innovative.

Tra le novità più attese ci sono gli strumenti di scrittura avanzati, che promettono di migliorare la produttività e la creatività degli utenti, e i Genmoji, emoji personalizzate che permettono di esprimere al meglio le proprie emozioni. Inoltre, Siri è stata riprogettata per offrire una comprensione linguistica più accurata e naturale, e l'integrazione con ChatGPT apre le porte a nuove possibilità di interazione e conversazione. L'espansione di Apple Intelligence non si limita all'Europa. A dicembre 2024, il supporto linguistico si estenderà alle varianti locali di inglese parlate in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito.

E nel corso del 2025, arriveranno ulteriori aggiornamenti che renderanno Apple Intelligence accessibile in un numero sempre maggiore di lingue, tra cui cinese, coreano, francese, giapponese, diverse varianti di inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita. Per poter utilizzare Apple Intelligence, è necessario disporre di un dispositivo Apple di ultima generazione. La compatibilità è garantita per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad con chip A17 Pro o M1 e successivi, e Mac con chip M1 e successivi.