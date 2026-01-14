Apple lancia Creator Studio per Mac e iPhone

Apple ha ufficializzato il debutto di Apple Creator Studio, una raccolta organica di applicazioni professionali destinata a ridefinire i flussi di lavoro su Mac, iPad e iPhone. L'iniziativa segna un cambio di passo strategico per l'ecosistema della Mela, proponendo per la prima volta un modello in abbonamento che aggrega software storici come Final Cut Pro e Logic Pro a strumenti di nuova generazione. La suite è stata progettata per rispondere alle esigenze dei creatori di contenuti moderni, integrando funzionalità di automazione che semplificano processi complessi senza compromettere la qualità professionale del risultato finale.

Il comparto video beneficia di un aggiornamento sostanziale di Final Cut Pro, che introduce strumenti di analisi semantica del girato. Attraverso la funzione Transcript Search, il sistema è ora in grado di indicizzare i dialoghi all'interno dei video, consentendo di rintracciare clip specifiche semplicemente digitando il testo cercato. A questo si affianca il Beat Detection, una tecnologia derivata dall'esperienza audio di Logic Pro che permette di sincronizzare automaticamente il montaggio al ritmo della musica, visualizzando la griglia ritmica direttamente sulla timeline. Per chi opera su iPad, l'introduzione di Montage Maker automatizza la creazione di brevi video dinamici, ottimizzando i formati per la condivisione sui canali social.

Sul fronte della produzione musicale, Logic Pro evolve grazie all'impiego di modelli di apprendimento automatico. L’introduzione di Synth Player espande la famiglia dei Session Player basati su intelligenza artificiale, offrendo accompagnamenti elettronici realistici che l'utente può modulare in tempo reale. Parallelamente, lo strumento Chord ID semplifica la trascrizione armonica, analizzando tracce audio o MIDI per generare progressioni di accordi pronte all'uso. Queste innovazioni sono pensate per accelerare la fase di scrittura, eliminando le barriere tecniche legate alla teoria musicale tradizionale e permettendo una prototipazione rapida delle idee creative.

L'ecosistema dell'imaging vede l'ingresso di Pixelmator Pro su iPad, con un'interfaccia interamente ridisegnata per il touch screen e la Apple Pencil. L'applicazione porta sui tablet Apple funzioni avanzate come l'upscaling intelligente delle immagini e la rimozione automatica degli artefatti da compressione. Anche le applicazioni storiche per la produttività, tra cui Keynote e Pages, vengono integrate nel Creator Studio con l'accesso a un nuovo Content Hub e a funzionalità beta che consentono di generare bozze di presentazioni partendo da schemi testuali. Il design di queste app è stato aggiornato secondo il linguaggio visivo Liquid Glass, introdotto per armonizzarsi con le novità estetiche di iPadOS 26.

Apple Creator Studio sarà disponibile dal 28 gennaio con un canone mensile di 12,99 euro o un piano annuale da 129 euro, includendo la condivisione familiare fino a sei utenti. Apple ha mantenuto una politica di accesso flessibile, confermando che gli studenti universitari potranno accedere alla suite a un prezzo agevolato di 2,99 euro al mese. Resta comunque garantita la possibilità di acquistare singolarmente le licenze perpetue per le versioni Mac dei software, confermando la volontà di Cupertino di offrire diverse opzioni di accesso ai propri strumenti professionali.