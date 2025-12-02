circle x black
Cerca nel sito
 

Apple Music brucia Spotify sul tempo: il Replay 2025 è qui

sponsor

Il servizio di Cupertino anticipa la concorrenza lanciando il suo riepilogo annuale con nuove statistiche in-app e funzioni social, mentre il mercato attende la mossa del rivale svedese

- Apple
- Apple
02 dicembre 2025 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La stagione dei bilanci musicali è ufficialmente aperta e Apple ha deciso di giocare d'anticipo rispetto ai competitor storici. Apple Music Replay 2025 è ora disponibile e si presenta con un'integrazione nativa direttamente all'interno dell'applicazione, superando le limitazioni delle iterazioni passate. Il colosso di Cupertino ha arricchito la funzionalità con una densità di dati superiore, permettendo agli utenti di analizzare l'evoluzione dei propri gusti attraverso una panoramica che identifica i nuovi artisti scoperti, quelli che hanno mantenuto una presenza costante nelle rotazioni e i nomi che sono tornati in auge nelle playlist personali durante l'anno.

L'analisi approfondita proposta dalla piattaforma non si limita ai semplici titoli, ma scende nel dettaglio delle abitudini di consumo. Il sistema evidenzia i brani più ascoltati, il numero totale di artisti riprodotti, i generi predominanti e il minutaggio complessivo trascorso sull'app. In risposta alla natura sempre più "social" dello streaming musicale, è stata integrata la possibilità di generare un highlight reel condivisibile su piattaforme esterne come Instagram e TikTok. Sebbene Apple offra già agli abbonati la possibilità di consultare statistiche mensili, il riepilogo annuale rimane uno strumento fondamentale per visualizzare in modo organico come il proprio gusto musicale si sia trasformato nel corso dei dodici mesi.

Il lancio di Apple si inserisce in un contesto competitivo particolarmente vivace per quanto riguarda i recap di fine anno. YouTube Music ha aperto le danze il mese scorso rilasciando le proprie statistiche, seguite da una funzione specifica dedicata ai video, mentre Amazon Music ha introdotto "Delivered", un tentativo di differenziazione che trasforma i dati di ascolto in una locandina in stile festival. In questo scenario, l'attenzione resta catalizzata sull'imminente arrivo di Spotify Wrapped, il format che ha di fatto standardizzato questo tipo di condivisione virale e che è atteso a giorni.

Apple ha esteso l'iniziativa anche al versante professionale, offrendo un Replay specifico per gli artisti che illustra metriche chiave come la crescita degli ascoltatori, le performance comparate anno su anno e il conteggio totale degli stream. Per gli utenti finali, l'accesso ai dati è immediato: la sezione è raggiungibile direttamente dalla home page dell'applicazione Apple Music o tramite il portale web dedicato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple Music streaming Replay 2025 Wrapped Spotify
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza