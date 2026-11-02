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Apple prepara tre nuovi iPad per la prima metà del 2027

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Dopo il lancio dell'iPad mini con display OLED, sarebbero in arrivo gli aggiornamenti di iPad Air, iPad base e iPad Pro

Apple prepara tre nuovi iPad per la prima metà del 2027
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02 novembre 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha presentato nei giorni scorsi l'iPad mini con schermo OLED, ma il rinnovo del catalogo tablet non si esaurisce qui. Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, nella prima metà del prossimo anno arriveranno tre nuovi modelli: iPad Air, iPad di base e iPad Pro. Si tratta di indiscrezioni, e le specifiche indicate non hanno al momento conferma ufficiale.

L'iPad Air dovrebbe adottare un pannello OLED, come già avvenuto per il mini. Il display resterebbe con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e lo sblocco biometrico continuerebbe a basarsi su Touch ID, senza il passaggio a Face ID. Il modello non riceve un aggiornamento di rilievo dal 2020. Per quanto riguarda il processore, è considerato probabile il passaggio dal chip M4 al chip M5.

L'iPad di base sarà aggiornato per la prima volta dall'inizio del 2025. Il tablet dovrebbe montare il chip A19 e 8 GB di memoria RAM, requisiti che consentirebbero di estendere Apple Intelligence anche al modello più economico della gamma. Sono previsti inoltre il chip di connettività N1 e il modem C1X, con benefici per le prestazioni di rete. Allo stato attuale non risultano modifiche a schermo e design, ma potrebbero essere introdotte nuove colorazioni.

Per l'iPad Pro è previsto l'inserimento di una camera di vapore per la dissipazione del calore, soluzione già adottata da Apple lo scorso anno sull'iPhone 17 Pro. Le altre novità riguarderebbero soprattutto il processore, che dovrebbe essere un M6 o, in alternativa, un M7. All'arrivo del modello M6 saranno trascorsi circa tre anni dall'ultima revisione sostanziale del prodotto.

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