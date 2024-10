Apple rinnova i MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max

Apple ha presentato oggi la nuova linea di MacBook Pro, aggiornata con i chip M4, M4 Pro e M4 Max. I nuovi modelli, disponibili nei formati da 14 e 16 pollici, promettono prestazioni significativamente migliorate rispetto alla generazione precedente, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e all'intelligenza artificiale. Realizzati con tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, i chip M4 si distinguono per le elevate prestazioni della CPU, sia in single-thread che in multi-thread, e per la GPU avanzata. L'architettura è ottimizzata per l'intelligenza artificiale, grazie agli acceleratori di machine learning integrati e a un Neural Engine più veloce. La memoria unificata, con una banda passante maggiore, consente di gestire fluidamente modelli linguistici di grandi dimensioni e progetti complessi.

Il MacBook Pro 14" con chip M4 offre prestazioni fino a 1,8 volte superiori rispetto al modello precedente con chip M1 in attività come l'editing di foto e il rendering 3D. I modelli con chip M4 Pro e M4 Max si rivolgono a professionisti che necessitano di potenza di calcolo ancora maggiore per flussi di lavoro intensivi, come la modellazione 3D, l'analisi di dati scientifici e lo sviluppo software. L'autonomia della batteria raggiunge le 24 ore, un record per un Mac.

Tra le novità, un display Liquid Retina XDR con un nuovo vetro con nano-texture opzionale per ridurre i riflessi e una luminosità fino a 1.000 nit per i contenuti SDR. La videocamera FaceTime HD è stata aggiornata a 12MP e integra la funzione Center Stage per mantenere l'utente al centro dell'inquadratura durante le videochiamate. I modelli con chip M4 Pro e M4 Max introducono la tecnologia Thunderbolt 5 per velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps.

Con macOS Sequoia debutta Apple Intelligence, un sistema di intelligenza artificiale integrato che offre nuove funzionalità per la scrittura, la comunicazione e l'espressione creativa. Gli Strumenti di scrittura a livello di sistema permettono di migliorare i testi con funzioni di riscrittura, correzione e riassunto. Siri è stata riprogettata per un'interazione più fluida e, a partire da dicembre, integrerà ChatGPT per rispondere a domande complesse e fornire informazioni personalizzate. Il nuovo MacBook Pro può essere preordinato da oggi e sarà disponibile a partire dall'8 novembre. Il MacBook Pro 14" con chip M4 parte da €1.949. I modelli con chip M4 Pro e M4 Max hanno prezzi a partire da €2.499 e €2.999 rispettivamente.