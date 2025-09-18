circle x black
Apple Sports arriva in Italia: risultati in tempo reale su calcio e non solo

L’app gratuita di Cupertino permette di seguire squadre e campionati preferiti con un’esperienza veloce, personalizzabile e integrata su tutti i dispositivi Apple

18 settembre 2025 | 11.18
Redazione Adnkronos
Apple ha lanciato ufficialmente anche in Italia Apple Sports, l’app gratuita pensata per chi vuole avere a portata di mano risultati, statistiche e informazioni in tempo reale su eventi sportivi di tutto il mondo. Progettata per essere semplice, rapida e intuitiva, l’app consente di seguire i campionati e le squadre preferite attraverso un’interfaccia essenziale, costruita per adattarsi alle abitudini dei tifosi.

La schermata principale organizza incontri ed eventi per lega, lasciando all’utente la possibilità di scegliere l’ordine di visualizzazione, così da avere sempre in primo piano ciò che conta di più. Le squadre selezionate come preferite compaiono automaticamente in cima, con aggiornamenti costanti e accesso immediato a punteggi e dettagli sulle formazioni.

Apple Sports sfrutta le attività in tempo reale per mostrare aggiornamenti sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch, permettendo di programmare gli eventi futuri e di condividere facilmente le schede delle partite con amici e altri tifosi. I widget dedicati, disponibili non solo su iPhone ma anche su iPad e Mac, garantiscono una panoramica costante su risultati e calendari, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. L’app supporta già una vasta gamma di competizioni, dal calcio europeo – inclusa la Serie A, la Premier League e la Champions League – alla NBA, NFL, NHL, MLB, Formula 1, tennis, pallacanestro NCAA e molti altri tornei internazionali.

Apple Sports iPhone calcio Serie A
