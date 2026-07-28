Apple Upgrade, il nuovo programma di leasing per iPhone, Mac e iPad

Apple ha annunciato ufficialmente il debutto statunitense di Apple Upgrade, un nuovo programma di leasing pensato per rendere più semplice l’accesso agli ultimi modelli di iPhone, Mac, iPad e Apple Watch. Il servizio debutta oggi negli Stati Uniti e introduce una formula simile al leasing automobilistico, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nella gestione dei propri dispositivi.

Con Apple Upgrade sarà possibile scegliere se tenere il dispositivo al termine del contratto, riscattarlo anticipatamente oppure passare a un modello più recente prima della scadenza, a seconda delle proprie esigenze. L’annuncio arriva poche settimane dopo l’aumento dei prezzi di MacBook, iPad e altri prodotti Apple, dovuto alle persistenti difficoltà nella disponibilità di memorie e componenti di archiviazione.

Gli iPhone, almeno per il momento, sono rimasti esclusi dai rincari, anche se il CEO Tim Cook aveva recentemente avvertito che la situazione è diventata “insostenibile”, lasciando intendere che la futura gamma iPhone 18 potrebbe arrivare sul mercato con prezzi più elevati.

Il nuovo programma sarà disponibile sia online sia negli Apple Store fisici negli Stati Uniti. Il partner finanziario dell’iniziativa è Klarna, che si occuperà della gestione del finanziamento. Per aderire sarà necessario superare un controllo preliminare del credito (soft credit check), che non incide sul punteggio creditizio dell’utente.

Apple propone durate differenti in base alla categoria del prodotto: 24 mesi per iPhone e Apple Watch; 36 mesi per Mac e iPad. Al termine del contratto gli utenti potranno scegliere tra tre opzioni: effettuare l’upgrade al modello più recente, acquistare definitivamente il dispositivo con un pagamento finale oppure restituirlo e concludere il contratto.

Apple ha fissato canoni mensili piuttosto contenuti per i modelli di ingresso: iPhone 17e da 17,99 dollari al mese; Apple Watch Series 11 da 11,99 dollari al mese; MacBook Air da 24,99 dollari al mese; iPad Air da 11,99 dollari al mese. Naturalmente l’importo varierà in base al modello scelto e alla relativa configurazione.

Con il lancio di Apple Upgrade, l’azienda manda in pensione il precedente iPhone Upgrade Program, introdotto nel 2015 e limitato esclusivamente agli smartphone. Le nuove iscrizioni al vecchio servizio sono infatti state chiuse.

La principale novità è l’estensione del programma a un numero molto più ampio di dispositivi Apple. C’è però anche una rinuncia importante: Apple Upgrade non include AppleCare+, il servizio di estensione della garanzia che faceva parte del precedente programma e che recentemente ha subito anch’esso un aumento di prezzo.

Nel frattempo emergono anche indiscrezioni sulle future misure contro i mancati pagamenti. Alcuni riferimenti scoperti nel codice della beta di iOS 27 suggeriscono infatti che Apple stia sviluppando un sistema capace di limitare l’accesso alle app sugli iPhone acquistati tramite finanziamento qualora il cliente risultasse in ritardo con le rate, una funzione che potrebbe accompagnare proprio il debutto del nuovo programma Apple Upgrade.