Apple Watch Series 12: rilevazione cardiaca continua e nuova app salute

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, Apple starebbe lavorando su due aggiornamenti destinati ad Apple Watch Series 12 e Ultra 4 che potrebbero rendere il dispositivo molto più competitivo agli occhi degli utenti orientati al fitness e al monitoraggio della salute. Accanto a questo, l'azienda continuerebbe a valutare due finiture per l'attesa versione in ceramica dello smartwatch.

Le due novità principali riguardano la rilevazione della frequenza cardiaca in modalità continua, attiva quindi anche al di fuori degli allenamenti, e una revisione sostanziale dell'app dedicata a fitness e salute. Secondo Gurman, il nuovo software punterebbe a mostrare un ventaglio più ampio di metriche legate al benessere, avvicinandosi all'approccio già adottato da applicazioni come quelle di Whoop e Oura, che negli ultimi anni hanno guadagnato terreno proprio grazie alla capacità di restituire un quadro più leggibile dei dati raccolti.

Sul fronte estetico, alle indiscrezioni già circolate su una possibile variante in ceramica per Apple Watch Series 12 si aggiunge ora un dettaglio ulteriore: secondo Bloomberg, il modello sarebbe disponibile in due colorazioni, la classica bianca e una grigio scuro. Sono inoltre previsti nuovi cinturini, con colori e configurazioni aggiuntive rispetto alla gamma attuale.

Guardando più avanti, Bloomberg indica la possibilità di un redesign più profondo del linguaggio estetico dell'orologio, introdotto nel 2024 con la Series 12 e caratterizzato da un corpo più sottile a scapito delle cornici. Apple starebbe puntando a presentare questo cambiamento con la Series 13, pur senza escludere uno slittamento alla Series 14.