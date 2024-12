Apple Watch Ultra 3, le novità in arrivo nel 2025

Secondo recenti indiscrezioni, il prossimo anno Apple rilascerà un importante aggiornamento per il suo smartwatch di punta, l'Apple Watch Ultra. L'attuale modello, a parte l'introduzione della colorazione titanio nero, non ha subito significative evoluzioni dal 2023. L'Apple Watch Ultra 3, previsto per il 2025, promette però di introdurre diverse novità interessanti, focalizzate principalmente su salute e connettività. Tra le nuove funzionalità dedicate alla salute, spicca il monitoraggio della pressione sanguigna. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, questa funzione non fornirà misurazioni precise come i valori diastolici e sistolici, ma avviserà l'utente in caso di potenziale ipertensione. Il progetto, in fase di sviluppo da anni, dovrebbe finalmente concretizzarsi nel 2025.

Pensata per gli amanti dell'avventura e dell'esplorazione, l'Apple Watch Ultra 3 integrerà la messaggistica satellitare, consentendo agli utenti di inviare messaggi di testo anche in assenza di connessione cellulare o Wi-Fi. Questa tecnologia, già presente sugli iPhone da alcuni anni e ulteriormente migliorata con iOS 18, permetterà di comunicare via satellite direttamente dall'orologio, senza la necessità di avere con sé lo smartphone. Un ulteriore miglioramento riguarda la connettività. Mentre i precedenti modelli di Apple Watch Ultra si limitavano al 4G LTE, la versione 3 supporterà il 5G, nella variante Redcap. Questa versione, caratterizzata da un consumo energetico ridotto, garantirà una connessione più veloce senza compromettere la durata della batteria.