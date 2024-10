Artie 5ive per Call of Duty Black Ops 6, c'è anche una linea streetwear

In occasione dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 6, prevista per il 25 ottobre, Call of Duty ha presentato "Caccia alla verità", un video promozionale pensato appositamente per il pubblico italiano. Il cortometraggio vede protagonisti due figure apparentemente inconciliabili: il rapper Artie 5ive, astro nascente della scena urban italiana, e il Signor Giancarlo, celebre per una risposta errata data in un quiz televisivo degli anni '90, divenuta un vero e proprio cult. Ambientato in un'atmosfera cupa e misteriosa, il video riprende elementi caratteristici della saga di Black Ops, come intrighi, paranoia e manipolazione mentale, il tutto immerso nel contesto storico degli anni '90, periodo in cui si sviluppa la trama del gioco.

Black Ops 6 trasporta i giocatori in una realtà fittizia ma radicata negli eventi storici dell'epoca, dove una forza oscura si insinua nel governo degli Stati Uniti. Il video alterna sequenze di gameplay frenetiche a momenti più onirici e surreali, con un chiaro omaggio all'estetica televisiva degli anni '90. La produzione del video è stata affidata a Plasma, con la regia di Gianluigi Carella, regista italiano residente a Los Angeles.

Un ulteriore elemento che lega il lancio di Black Ops 6 agli anni '90 è la collaborazione con Dolly Noire, brand milanese di streetwear. Ispirandosi all'estetica del gioco, Dolly Noire ha realizzato una capsule collection in edizione limitata (1991 pezzi) che omaggia elementi iconici come la key art, il sistema dei prestigi, la mappa Nuketown e la modalità Zombie. Alcuni capi della collezione sono stati indossati da Artie 5ive nel video "Caccia alla verità" e presentati in un evento esclusivo presso il flagship store Dolly Noire di Milano.