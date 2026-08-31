Asus Zenbook A16: il notebook Arm che punta a leggerezza e autonomia

Asus Zenbook A16 si propone come uno dei portatili più equilibrati attualmente sul mercato, capace di conciliare prestazioni elevate, autonomia prolungata e un peso contenuto che raramente si riscontra in un formato da 16 pollici. Il dispositivo è disponibile in un'unica colorazione, un beige particolare ottenuto dalla lega di alluminio e magnesio proprietaria chiamata Ceraluminum. Al di là del nome scelto per il materiale, la caratteristica che colpisce maggiormente è la leggerezza: il notebook pesa circa 1,2 chilogrammi, meno di un MacBook Air da 15 pollici e ben al di sotto della media dei portatili da 14 pollici attualmente in commercio.

La scocca, pur trasmettendo una sensazione meno solida rispetto ai materiali metallici più tradizionali, resta rigida e priva di cedimenti evidenti sulla tastiera, mentre il coperchio dello schermo, più sottile, presenta una leggera flessibilità che tuttavia non si traduce in problemi durante l'uso quotidiano. Il design è essenziale, con una tastiera dai tasti bruno-grigi e una brandizzazione ridotta all'essenziale. Un dettaglio funzionale riguarda i piedini in gomma sul fondo, disposti in due strisce anziché nei consueti quattro punti, soluzione che garantisce stabilità anche su superfici irregolari come i tavolini reclinabili degli aerei.

Il pannello OLED da 16 pollici, con rapporto 16:10 e risoluzione 3K, offre una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, copertura del gamma cromatico DCI-P3 al 100% e luminosità che arriva a 500 nit in SDR e 1100 nit in HDR. È disponibile sia in versione touch sia non touch, quest'ultima più leggera. L'app MyASUS integra numerose opzioni di calibrazione del display, comprese funzioni per la prevenzione del burn-in, elemento non scontato in un'utility proprietaria.

Il cuore del sistema è il processore Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100, con clock fino a 4,45 GHz, abbinato a una memoria unificata LPDDR5X da 24 o 48 GB con una banda passante di 228 GB/s, superiore rispetto alle altre varianti Snapdragon X2. Nell'uso quotidiano, tuttavia, questo salto prestazionale si traduce in benefici percepibili solo in scenari di carico intenso, mentre per le attività produttive standard le differenze rispetto a configurazioni meno costose risultano marginali. Resta invece determinante la quantità di RAM disponibile, componente non aggiornabile in un secondo momento e quindi decisiva per la longevità del dispositivo.

Sul fronte del gaming, Windows 11 su architettura Arm continua a mostrare i propri limiti di compatibilità: alcuni titoli recenti non si avviano affatto, mentre altri richiedono una configurazione manuale approfondita tra impostazioni di sistema, pannello di controllo Snapdragon e opzioni in-game per ottenere prestazioni accettabili. Una volta ottimizzati correttamente, però, i risultati possono essere sorprendenti, con frame rate elevati anche a qualità grafica alta. Il sistema di raffreddamento, silenzioso per gran parte del tempo grazie alla natura Arm del processore, entra in funzione solo sotto carichi particolarmente intensi.

La dotazione di porte è generosa per uno chassis così sottile: due porte USB4/Thunderbolt 4 con supporto DisplayPort e ricarica, una porta HDMI 2.1, una USB Type-A e un lettore di schede SD a formato pieno, penalizzate solo dal posizionamento di entrambe le porte USB-C sullo stesso lato. Il comparto audio, nonostante gli altoparlanti non siano immediatamente visibili, restituisce un suono pieno e con una discreta resa spaziale grazie al supporto Dolby Atmos, mentre webcam e microfoni, potenziati dagli effetti software basati su intelligenza artificiale, risultano più che adeguati per le videochiamate di lavoro.

La tastiera, con una corsa dei tasti di 1,33 mm, si distingue per precisione e comfort nella digitazione prolungata. Il trackpad, di dimensioni generose, presenta invece qualche criticità: risposta non uniforme tra parte superiore e inferiore e un'eccessiva sensibilità che può causare spostamenti indesiderati del cursore durante la scrittura, problema in parte risolvibile intervenendo sui parametri di sensibilità nelle impostazioni di sistema.

Sul piano della sicurezza, il dispositivo integra il riconoscimento facciale tramite Windows Hello con supporto del chip TPM 2.0, oltre a un tasto fisico per la disattivazione elettronica della webcam, soluzione preferibile rispetto alle tradizionali coperture manuali che rischiano di sporcare l'obiettivo.

L'autonomia si attesta intorno alle dieci ore di utilizzo reale, un risultato leggermente inferiore rispetto alla prima generazione di notebook Snapdragon X ma comunque solido, considerando la potenza del processore montato. L'alimentatore da 130 watt in dotazione consente ricariche rapide, sebbene il dispositivo supporti anche caricabatterie standard da 65 watt.

Il software preinstallato prevede Windows 11 Pro e alcune utility proprietarie. In quanto Copilot+ PC, lo Zenbook A16 offre l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Windows 11, oltre alla configurazione di sicurezza più avanzata prevista dalla piattaforma. Nel complesso, lo Zenbook A16 si distingue come una delle proposte più convincenti nel panorama dei portatili Arm-based, capace di offrire un equilibrio raro tra leggerezza, prestazioni e autonomia.