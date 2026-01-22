circle x black
Audit, Vercellotti (EY Italia): "Tecnologia a servizio di maggiore trasparenza e qualità"

22 gennaio 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull'affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. Avere un processo di revisione solido, maturo e profondo, che attraverso l'utilizzo della tecnologia analizza in maniera mirata i dati di bilancio per un assurance di maggiore qualità, credo sia un elemento in grado di dare maggiore trasparenza al mercato e maggiore fiducia nei confronti degli stakeholders finanziari". Così Massimiliano Vercellotti, Assurance Leader di EY Italia, all'evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
