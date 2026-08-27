Bandai Namco lancia Tamagotchi Ring, il più piccolo di sempre

Bandai Namco ha presentato in Giappone Tamagotchi Ring, la nuova incarnazione del celebre animale domestico virtuale che ha segnato l'infanzia di una generazione negli anni Novanta. Il dispositivo, indossabile come un anello, rappresenta secondo l'azienda il Tamagotchi più compatto mai realizzato, un ulteriore passo nella miniaturizzazione di un prodotto che nel corso dei decenni è passato dal classico uovo portachiavi a versioni sempre più integrate nella vita quotidiana di chi lo utilizza.

A differenza dei modelli alimentati da pile sostituibili, Tamagotchi Ring adotta una batteria ricaricabile, gestita tramite un dock di ricarica incluso nella confezione. Una scelta che allinea il prodotto agli standard dei moderni dispositivi indossabili e che punta a ridurre l'impatto ambientale legato allo smaltimento delle pile a bottone, da sempre un tema critico per questa categoria di giocattoli elettronici.

Il nuovo Tamagotchi sarà disponibile in tre colorazioni differenti, mantenendo la logica di personalizzazione estetica che ha sempre accompagnato il brand. Sul fronte del gameplay, l'esperienza resta fedele alla formula originale: gli utenti potranno crescere e prendersi cura dei propri personaggi virtuali, con un totale di trenta creature ottenibili in base alla qualità delle cure prestate. Tra queste figurano anche personaggi segreti, sbloccabili solo seguendo percorsi di allevamento particolari, un elemento che da sempre alimenta la componente di scoperta e rigioco del franchise.

I preordini di Tamagotchi Ring prenderanno il via il 27 agosto 2026, data a partire dalla quale sarà possibile assicurarsi il dispositivo prima del lancio sul mercato giapponese. Bandai Namco non ha ancora specificato eventuali piani di distribuzione internazionale, un'incognita che riguarda da vicino gli appassionati del franchise al di fuori del Giappone, storicamente tra i mercati più ricettivi per i prodotti della linea Tamagotchi.