Biohub, Google DeepMind, Meta e Isomorphic Labs: 300 milioni per la cellula virtuale

Google DeepMind, Meta e Isomorphic Labs, la società di scoperta di farmaci basata sull'intelligenza artificiale, investiranno complessivamente 300 milioni di dollari nella realizzazione di una cellula virtuale a disposizione dei ricercatori impegnati nella lotta alle malattie. Il progetto è coordinato da Biohub, organizzazione non profit di ricerca biomedica fondata da Mark Zuckerberg e dalla moglie Priscilla Chan, e rientra in un piano più ampio, denominato Virtual Biology, che prevede risorse per 1,8 miliardi di dollari.

L'iniziativa punta a produrre dataset basati sull'intelligenza artificiale che consentano di formulare domande biologiche, elaborare previsioni e ottenere risposte in forma digitale. Biohub, nata nel 2016, persegue da tempo la creazione di un modello predittivo della cellula ad alta accuratezza, da impiegare per condurre simulazioni a supporto della prevenzione e della cura delle patologie.

Alla componente privata si affianca quella pubblica. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stanzierà oltre 500 milioni di dollari nell'arco di cinque anni, mentre i National Institutes of Health metteranno a disposizione dataset, archivi e basi di conoscenza derivanti da precedenti investimenti federali, per un valore complessivo superiore ai 500 milioni di dollari.

Nel comunicato diffuso da Biohub, Alex Rives, responsabile scientifico dell'organizzazione, sostiene che un modello predittivo accurato della biologia potrebbe accelerare in modo significativo la scoperta scientifica, permettendo di svolgere gli esperimenti in forma digitale. Rives definisce la cellula virtuale una delle sfide principali della prossima fase della scienza e osserva che la sua realizzazione richiederà una produzione coordinata di dati su scala nazionale e internazionale, motivo per cui i diversi partner hanno deciso di unire le forze.