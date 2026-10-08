circle x black
Cerca nel sito
 

Biohub, Google DeepMind, Meta e Isomorphic Labs: 300 milioni per la cellula virtuale

sponsor

Il finanziamento congiunto si inserisce nell'iniziativa Virtual Biology da 1,8 miliardi, guidata dall'organizzazione fondata da Zuckerberg. L'obiettivo è costruire un modello predittivo della cellula con cui simulare esperimenti biologici al computer

Biohub, Google DeepMind, Meta e Isomorphic Labs: 300 milioni per la cellula virtuale
08 ottobre 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Google DeepMind, Meta e Isomorphic Labs, la società di scoperta di farmaci basata sull'intelligenza artificiale, investiranno complessivamente 300 milioni di dollari nella realizzazione di una cellula virtuale a disposizione dei ricercatori impegnati nella lotta alle malattie. Il progetto è coordinato da Biohub, organizzazione non profit di ricerca biomedica fondata da Mark Zuckerberg e dalla moglie Priscilla Chan, e rientra in un piano più ampio, denominato Virtual Biology, che prevede risorse per 1,8 miliardi di dollari.

L'iniziativa punta a produrre dataset basati sull'intelligenza artificiale che consentano di formulare domande biologiche, elaborare previsioni e ottenere risposte in forma digitale. Biohub, nata nel 2016, persegue da tempo la creazione di un modello predittivo della cellula ad alta accuratezza, da impiegare per condurre simulazioni a supporto della prevenzione e della cura delle patologie.

Alla componente privata si affianca quella pubblica. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stanzierà oltre 500 milioni di dollari nell'arco di cinque anni, mentre i National Institutes of Health metteranno a disposizione dataset, archivi e basi di conoscenza derivanti da precedenti investimenti federali, per un valore complessivo superiore ai 500 milioni di dollari.

Nel comunicato diffuso da Biohub, Alex Rives, responsabile scientifico dell'organizzazione, sostiene che un modello predittivo accurato della biologia potrebbe accelerare in modo significativo la scoperta scientifica, permettendo di svolgere gli esperimenti in forma digitale. Rives definisce la cellula virtuale una delle sfide principali della prossima fase della scienza e osserva che la sua realizzazione richiederà una produzione coordinata di dati su scala nazionale e internazionale, motivo per cui i diversi partner hanno deciso di unire le forze.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Biohub Mark Zuckerberg Meta Google cellula virtuale
Vedi anche
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza