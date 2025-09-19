Bonifiche, l'Italia scopre una nuova industria da 3,5 miliardi: il potenziale della rigenerazione

Il primo studio economico sul settore, presentato a RemTech Expo, quantifica il valore di un comparto strategico per l’economia e la tutela del territorio, evidenziando le sfide e le opportunità future

Un settore spesso percepito come un mero costo si rivela oggi una solida industria da 3,5 miliardi di euro di ricavi annuali, con oltre 1,3 miliardi di valore aggiunto e 23 mila addetti specializzati. È questa la fotografia scattata dal primo Rapporto economico sul mercato delle bonifiche, presentato il 18 settembre 2025 alla seconda giornata di RemTech Expo a Ferrara. Un’iniziativa senza precedenti, nata dalla collaborazione tra RemTech e un vasto comitato di promotori che include nomi di spicco dell'intera filiera.

Il documento, frutto del lavoro di una squadra industriale e professionale che unisce multiutility, general contractor, società di ingegneria e associazioni di categoria, mette per la prima volta a sistema dati finora dispersi. L'obiettivo è fornire uno strumento di policy e di impresa per dare dimensione, regole e prospettiva a un comparto strategico per la rigenerazione del territorio. L'ecosistema allargato delle imprese ambientali coinvolge circa 88 mila occupati, a dimostrazione del peso del settore sull'economia e sulla qualità della vita.

Nonostante il potenziale, il comparto sconta ancora procedure complesse e una domanda altalenante. Per questo, il Rapporto indica alcune priorità chiave: un quadro prezzi omogeneo a livello nazionale, iter più snelli con una chiara regia regionale e un sistema di premialità per le aziende che investono in tecnologie e competenze. La legalità è considerata un vantaggio competitivo, da rafforzare attraverso strumenti come il rating di legalità e l’iscrizione alle White List per innalzare gli standard e selezionare solo gli operatori qualificati.

Sul fronte tecnologico, il settore dimostra maturità e capacità di innovazione. Accanto agli interventi tradizionali, si diffondono soluzioni “sul posto” a minore impatto, che riducono i tempi e i disagi. Una tendenza che segna un mercato in evoluzione, capace di integrare progettazione, esecuzione e monitoraggio per generare benefici ambientali ed economici misurabili.

Il Rapporto è stato accolto con grande favore dai principali attori del settore. "Questo Rapporto dà finalmente una misura economica a ciò che per anni è stato percepito solo come costo: un settore che muove risorse, genera lavoro qualificato e migliora la salute dei territori. I numeri ci dicono che le bonifiche sono industria, tutela pubblica e rigenerazione urbana" ha dichiarato il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, Commissario unico di governo per le bonifiche delle discariche abusive. Ha inoltre aggiunto che la sfida è "trasformare i dati in decisioni concrete: gare che premino competenza e integrità, iter chiari e tempi certi, una regia pubblico-privata capace di portare i progetti in cantiere prima e meglio."

Anche il Prof. Vito Felice Uricchio, Commissario per la bonifica dell'area di Taranto, ha sottolineato l'importanza dello studio: “La pubblicazione di questo primo Rapporto economico rappresenta un passaggio fondamentale per il settore delle bonifiche: finalmente disponiamo di una base quantitativa solida per valutare impatti, opportunità e priorità”. Per Uricchio, il caso di Taranto "dimostra quanto sia strategica la sinergia tra conoscenza scientifica, governance efficace e capacità industriale﻿".

Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, si è detta orgogliosa di aver dato vita a un progetto "corale che ha saputo raccogliere la voce di un’intera filiera industriale, spesso invisibile ma essenziale per la salute dei territori e la competitività del Paese". Paparella ha concluso definendo il Rapporto uno strumento "operativo, dinamico, costruito per essere aggiornato, condiviso e utilizzato. Vogliamo che diventi una piattaforma permanente di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini per accelerare interventi, migliorare la qualità della spesa pubblica e favorire un mercato più trasparente, innovativo e responsabile".