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Bridgerton stagione 5 su Netflix, Francesca e Michaela protagoniste

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Netflix e Shondaland confermano l'avvio della produzione per gli otto episodi che vedranno protagonista Hannah Dodd. La narrazione esplorerà il legame tra la contessa di Kilmartin e Michaela Stirling in una Londra divisa tra regole di corte e desiderio

Bridgerton stagione 5 su Netflix, Francesca e Michaela protagoniste
24 marzo 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Netflix e Shondaland hanno ufficializzato l'avvio della produzione per la quinta stagione di Bridgerton, il franchise d'epoca che continua a rappresentare uno dei pilastri strategici della piattaforma di streaming. Le riprese si svolgeranno come di consueto a Londra, sotto la direzione della showrunner e produttrice esecutiva Jess Brownell. Dopo il successo dei capitoli precedenti, l'attenzione della serie si sposta ora sulla figura di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, portando sullo schermo un arco narrativo caratterizzato da toni più introspettivi e complessi rispetto alle dinamiche dei fratelli maggiori.

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La trama riprende il filo del racconto a due anni dalla scomparsa di John Stirling. Francesca, ora Contessa di Kilmartin, decide di riaffacciarsi alla vita sociale londinese mossa da necessità puramente pratiche, cercando di mantenere quel controllo che l'ha sempre fatta sentire parzialmente estranea al mondo circostante. L'equilibrio della giovane vedova viene tuttavia incrinato dal ritorno in città di Michaela Stirling, cugina del defunto marito interpretata da Masali Baduza. La gestione della tenuta dei Kilmartin diventa il pretesto per un confronto ravvicinato che obbligherà la protagonista a mettere in discussione il proprio rigore, oscillando tra la sicurezza del dovere e l'urgenza di sentimenti profondi e inaspettati nei confronti di Michaela.

Il nucleo del racconto si focalizzerà sull'evoluzione di due figure femminili speculari: una Francesca riservata e una Michaela che maschera la propria vulnerabilità dietro una facciata di vivacità e fascino. La stagione vedrà il ritorno del team produttivo storico composto da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. L'obiettivo della produzione appare quello di approfondire un percorso di scoperta personale e psicologica, analizzando come il peso dell'eredità e la gestione del dolore possano trasformarsi in un'occasione di cambiamento radicale per la protagonista.

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Bridgerton protagonista Francesca serie 5 Shondaland Netflix
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