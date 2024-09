Capcom, lascia il creatore di Devil May Cry

Dopo tre decenni di successi Hideaki Itsuno, il celebre director di serie iconiche come Devil May Cry e Dragon's Dogma, ha annunciato di aver lasciato Capcom, publisher giapponese delle opere da lui create. Itsuno, entrato in Capcom nel lontano 1994, ha lasciato un segno indelebile nella storia della compagnia dirigendo titoli che hanno appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo. Tra i suoi lavori più noti figurano Star Gladiator, Rival Schools: United by Fate, Power Stone, Power Stone 2, Project Justice, Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower, One Piece Mansion, Capcom vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Auto Modellista, e naturalmente le saghe di Devil May Cry e Dragon's Dogma.

Il suo annuncio, condiviso sui social media, ha sorpreso molti fan, ma ha anche suscitato grande curiosità per il futuro del talentuoso director. Itsuno ha infatti dichiarato che a partire da settembre inizierà a lavorare su un nuovo gioco in un nuovo ambiente, con l'obiettivo di "creare esperienze divertenti e memorabili", che possano persino superare i suoi successi passati. Nel suo messaggio di commiato, Itsuno ha ringraziato i fan per il loro supporto costante nel corso degli anni e ha espresso la speranza che continueranno ad apprezzare i giochi e i personaggi di Capcom.