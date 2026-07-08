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Captain Tsubasa 2: World Fighters, svelata nuova modalità

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Il nuovo capitolo della celebre saga videoludica introduce una modalità storia inedita sotto la supervisione di Yoichi Takahashi, autore del manga originale

Captain Tsubasa 2: World Fighters, svelata nuova modalità
08 luglio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il panorama dei simulatori calcistici di matrice arcade si prepara ad accogliere un nuovo esponente con il debutto di Captain Tsubasa 2: World Fighters, la cui uscita sul mercato è stata ufficialmente fissata per il 28 agosto 2026. Il recente filmato diffuso dagli sviluppatori ha mostrato le principali caratteristiche dell'opera, evidenziando un netto rinnovamento strutturale che mira a coniugare l'azione sul terreno di gioco con una progressione narrativa articolata e profonda.

Il fulcro dell'esperienza single-player è rappresentato dalla modalità denominata Nuove Stelle, strutturata attorno al noto arco narrativo World Youth. La principale innovazione risiede nella possibilità di inserire un calciatore interamente configurabile dall'utente all'interno della nazionale giapponese. Attraverso lo sviluppo delle relazioni con i membri storici della squadra, tra cui lo stesso Tsubasa, l'avatar calcistico potrà apprendere tecniche speciali e scalare le gerarchie della rosa durante il torneo mondiale.

Ad arricchire il comparto della trama si aggiunge la sezione Leggenda Avanzata, che propone scenari inediti non presenti nell'opera originale, supervisionati direttamente dall'autore Yoichi Takahashi, mentre l'Episodio Rivali offre una prospettiva complementare incentrata sulle selezioni avversarie e sui loro regimi di allenamento.

Sotto il profilo tecnico e gestionale, il titolo implementa sistemi avanzati di editing che permettono di modificare l'aspetto estetico, la fisionomia e il repertorio di mosse dei singoli atleti, oltre alla gestione complessiva delle squadre. Le funzionalità dedicate alle partite normali gestiranno il comparto multigiocatore competitivo online, supportato da una modalità di allenamento propedeutica all'apprendimento delle dinamiche di gioco.

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