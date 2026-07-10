Cartoon Club e RiminiComix, svelato il programma

La quarantaduesima edizione del festival internazionale trasforma Rimini nella capitale dell'animazione e dei videogiochi, presentando un fitto calendario di antepremiere cinematografiche, retrospettive artistiche e innovazioni tecnologiche

Dal 12 al 19 luglio 2026, la città di Rimini ospita la quarantaduesima edizione di Cartoon Club e RiminiComix, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama della cultura pop e del cinema d'animazione internazionale. Il festival adotta come filo conduttore il concetto di resistenza nelle sue molteplici accezioni, esplorando attraverso il linguaggio visivo temi legati ai diritti civili, all'inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si articola in un percorso diffuso che connette i principali spazi culturali urbani, dal centro storico al lungomare, creando una sinergia tra istituzioni museali e intrattenimento di massa.

Il programma cinematografico ed editoriale si distingue per un'offerta che coniuga l'intrattenimento commerciale alla ricerca autoriale. Tra i momenti salienti figura l'omaggio a Giorgio Cavazzano, destinatario del premio alla carriera, la cui opera viene celebrata sia attraverso una retrospettiva al Museo della Città sia con una lettura scenica al Chiostro degli Agostiniani. Il settore cinematografico propone proiezioni di rilievo come Toy Story 5 e il concorso internazionale, che vede circa duecento cortometraggi in gara. Le esposizioni temporanee arricchiscono l'offerta culturale, evidenziando la collaborazione tra lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley e il disegnatore Stefano Raffaele al Museo Fellini, accanto a mostre dedicate alla storia di Spider-Man a Castel Sismondo, arricchita da installazioni di projection mapping e dalla presenza di autori internazionali come Pasqual Ferry e Stefano Caselli.

Il fulcro delle attività commerciali e dell'interazione digitale si concentra in Piazzale Fellini dal 16 al 19 luglio, sede della tradizionale mostra-mercato che accoglie oltre cento espositori del settore editoriale e del collezionismo. L'edizione 2026 si caratterizza per una forte impronta tecnologica, evidenziata dalla presenza di Nintendo con le postazioni dimostrative del nuovo titolo per Nintendo Switch 2 in uscita in autunno, e dall'isybank Gaming Tour, volto a coniugare l'esperienza videoludica competitiva con i servizi finanziari digitali. Il comparto dell'intrattenimento interattivo è ulteriormente integrato dalle attività dell'organizzazione Exeed dedicate alle simulazioni sportive e ai giochi di carte collezionabili, delineando un quadro completo delle attuali tendenze del gaming.

La programmazione sul palco principale di Piazzale Fellini riserva ampio spazio alla dimensione performativa e musicale, alternando espressioni della cultura giovanile contemporanea a celebrazioni storiche. Il calendario dei concerti spazia dalle sonorità internazionali della pianista giapponese Mika Kobayashi, accompagnata dalle coreografie dei Samurai Artist Kamui, fino ai tradizionali appuntamenti con la musica delle sigle animate interpretate da Giorgio Vanni e dai Raggi Fotonici, questi ultimi in scena per celebrare i trent'anni di attività professionale. Parallelamente, il fenomeno del cosplay trova il suo apice nel contest ufficiale del sabato e nelle sinergie con partner industriali come #BRANDGIOIELLI, configurando l'evento non solo come momento di aggregazione, ma come un rilevante indicatore economico per il turismo locale.