CES 2026: ASUS ottiene otto Innovation Awards per AI e tecnologie sostenibili

S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, ha commentato i risultati ottenuti: "Essere riconosciuti con questi CES 2026 Innovation Awards è una testimonianza del nostro impegno nel creare tecnologie che diano potere a tutti, ovunque. Stiamo costruendo un'esperienza AI end-to-end, portando avanti l'innovazione nel computing, nel gaming, negli strumenti creativi e nella sostenibilità."

Hardware e AI: i nuovi standard dei notebook

Nel segmento dei computer portatili, l'integrazione dell'intelligenza artificiale ha guidato lo sviluppo di dispositivi come lo Zenbook A16 (UX3607) e lo Zenbook DUO (UX8407). Quest'ultimo, premiato nella categoria Artificial Intelligence, presenta un sistema a doppio schermo OLED 3K potenziato da processori Intel Core Ultra in grado di gestire carichi di lavoro multitasking complessi e funzioni AI avanzate.

L'attenzione alla mobilità professionale è rappresentata anche dal ProArt GoPro Edition (PX13), un laptop convertibile a 360° progettato per l'editing video in esterni, che integra strumenti specifici come StoryCube e abbonamenti ai servizi cloud dedicati ai creator.

Ingegneria sostenibile e materiali innovativi

Un punto centrale della premiazione ha riguardato la categoria Sustainability & Energy Transition. Lo Zenbook S14 è stato premiato per il suo design efficiente e l'utilizzo del Ceraluminum, un materiale che unisce l'alluminio alla ceramica attraverso un processo di produzione a bassa tensione ed eco-compatibile. Questo trattamento non solo aumenta la resistenza del telaio a graffi e usura, ma garantisce che il componente sia completamente riciclabile alla fine del ciclo di vita del prodotto.

Gaming e Imaging: display ad alte prestazioni

Il brand ROG ha confermato la sua posizione nel settore gaming con il monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Questo display da 26,5 pollici è stato riconosciuto come uno dei più veloci al mondo, vantando una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz e un tempo di risposta di 0,02 ms, caratteristiche essenziali per il gaming competitivo d'élite.

La scheda ROG Crosshair X870E Glacial, presentata in occasione dell'evento ospitato a Las Vegas, offre prestazioni estreme grazie all'ottimizzazione AI e overclocking di nuova generazione. La sua circuiteria elettrica di qualità superiore, il supporto alla memoria DDR5, sette slot M.2 e le ampie opzioni di connettività garantiscono prestazioni di punta. Le funzionalità AI esclusive ASUS, come AI Cache Boost, ASUS AI Advisor e AI Overclocking, semplificano la configurazione e massimizzano le prestazioni, mentre il display LCD a colori da cinque pollici e i SafeSlots assicurano monitoraggio e installazione senza sforzo.

Parallelamente, per il settore della produzione video, il monitor ProArt Display OLED PA27USD ha ricevuto il premio nella categoria Imaging. Dotato di un pannello QD-OLED 4K con colorimetro integrato per l'auto-calibrazione, il dispositivo supporta formati HDR professionali come Dolby Vision e HLG, facilitando il flusso di lavoro dalla produzione alla post-produzione grazie alla connettività Thunderbolt 4.

Infine, il ProArt CaliContrO MCA02 è stato premiato come accessorio di precisione. Si tratta di un dispositivo 3-in-1 che funge da calibratore per display HDR (fino a 10.000 nit) e controller fisico per software creativi, permettendo regolazioni rapide dei parametri tramite una ghiera virtuale e feedback aptico.