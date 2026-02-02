circle x black
Cloud ed Agentic AI: NTT DATA e AWS firmano un'alleanza strategica globale

La partnership punta a modernizzare i sistemi legacy e accelerare l'innovazione industriale. Al centro del progetto, la sovranità digitale europea e il potenziamento di 21.000 esperti certificati

02 febbraio 2026 | 13.36
NTT DATA e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato il consolidamento di un accordo di collaborazione strategica pluriennale. L'obiettivo primario dell'intesa è facilitare la transizione delle imprese verso architetture cloud-native e l'adozione dell'intelligenza artificiale agentica (Agentic AI), combinando l'esperienza nella trasformazione digitale di NTT DATA con l'infrastruttura scalabile di AWS.

La sinergia tra i due colossi tecnologici si articola su direttrici precise, mirate a sbloccare nuovi modelli di business in settori ad alta regolamentazione:

Modernizzazione basata sull'IA: utilizzo dell'IA generativa e agentica per migrare carichi di lavoro on-premise verso il cloud, automatizzando le operazioni complesse.

Soluzioni verticali di settore: Integrazione dell’Industry Cloud di NTT DATA con oltre 500 agenti AI specifici per sanità, finanza, manifatturiero ed energia.

Customer Experience avanzata: Potenziamento dei contact center tramite Amazon Connect per implementare soluzioni di assistenza basate su algoritmi intelligenti.

Sovranità Digitale Europea: Supporto all'AWS European Sovereign Cloud per garantire autonomia operativa e residenza dei dati conforme ai rigorosi standard normativi dell'Unione Europea.

Investimenti in capitale umano e infrastrutture

Per sostenere questa scala di innovazione, NTT DATA ha istituito un Business Group dedicato, che vanta già 11.000 esperti certificati AWS, con il piano di formarne altri 10.000 entro il 2029. Come dichiarato da Abhijit Dubey, Presidente e CEO di NTT DATA, Inc.: “Grazie al nostro accordo di collaborazione strategica con AWS, aiutiamo i clienti ad andare oltre la fase sperimentale per scalare l'intelligenza artificiale in modo efficace e responsabile”.

Dello stesso avviso è Greg Pearson, VP AWS Global Sales, che sottolinea come la partnership permetta dimigliorare la capacità di trasformare i carichi di lavoro legacy e costruire esperienze digitali moderne su AWS”.

Applicazioni pratiche: il caso Honda Trading Asia

La validità del modello è già testimoniata da casi di successo come quello di Honda Trading Asia, che ha completato la migrazione al cloud con il supporto di NTT DATA. Secondo Somya Mayuraskoon, Director dell'azienda: “La migrazione [...] ci ha fornito una solida base per l'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. NTT DATA è stata sempre disponibile a rispondere alle nostre domande tecniche e ha lavorato a stretto contatto con noi”.

L'impatto di questa alleanza si manifesta con particolare vigore nei settori regolamentati, dove l'espansione dell'ecosistema Smart AI Agent permette di introdurre soluzioni progettate su misura per ambiti critici.

Nel comparto dei Servizi Finanziari, l'obiettivo primario è la modernizzazione dei sistemi di compliance, un passaggio fondamentale per ridurre i rischi operativi e garantire una gestione dei dati più agile e sicura. Spostando l'attenzione verso la Sanità e le Life Science, la partnership punta alla creazione di piattaforme dati protette, capaci di generare insight intelligenti che accelerano la ricerca scientifica e migliorano i risultati clinici.

Anche la Pubblica Amministrazione beneficia di questa sinergia attraverso lo sviluppo di soluzioni di cloud privato, essenziali per offrire ai cittadini servizi digitali che siano, al tempo stesso, efficienti e conformi ai più alti standard di sicurezza.

