Cloud Gaming: GeForce NOW debutta ufficialmente su Linux con app nativa

Il servizio di streaming NVIDIA espande il supporto hardware portando le prestazioni RTX 5080 e il DLSS 4 sugli ecosistemi open-source. Disponibili dieci nuovi titoli nel catalogo

02 febbraio 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ecosistema del cloud gaming compie un passo significativo verso l'interoperabilità universale. Questa settimana segna il rilascio in fase beta dell'app nativa GeForce NOW per PC Linux, un aggiornamento che mira a equiparare l'esperienza d'uso su desktop e notebook Linux a quella già consolidata su sistemi Windows e macOS.

Prestazioni RTX oltre i limiti hardware

L'introduzione di un'app dedicata supera la precedente esperienza basata su browser o ottimizzata esclusivamente per dispositivi portatili. Grazie al rendering eseguito interamente nei data center, l'hardware locale dell'utente diventa un terminale ad alta efficienza in grado di trasmettere flussi video con tecnologie avanzate. I sistemi Linux possono ora accedere a funzionalità di ultima generazione quali il Ray Tracing e l'NVIDIA DLSS 4, simulando la potenza di calcolo di una GPU GeForce RTX 5080.

Questa evoluzione tecnica consente anche a dispositivi datati o con specifiche modeste di gestire carichi di lavoro grafici complessi, eliminando le barriere tipicamente associate alla compatibilità dei driver e alla potenza di calcolo locale sui sistemi operativi basati su kernel Linux.

gfn thursday the bards tale iv directors cut

Aggiornamento del catalogo: 10 nuovi ingressi

Oltre all'espansione della piattaforma, il servizio annuncia l'integrazione di dieci nuovi titoli, con una particolare attenzione al genere dungeon crawler e alle ultime uscite del mercato. Tra le novità di spicco figurano The Bard’s Tale IV: Director’s Cut e The Bard’s Tale Trilogy, titoli storici che rafforzano la libreria disponibile per gli abbonati Game Pass e i possessori di licenze Steam o Xbox.

Il calendario delle prossime uscite vede inoltre l'arrivo imminente di Delta Force di Team Jade, previsto per il 3 febbraio, che promette combattimenti tattici ad alta intensità accessibili senza la necessità di download locali.

gfn thursday the bards tale trilogy

I titoli pronti per la serie RTX 5080

Molte delle nuove aggiunte sono già ottimizzate per sfruttare i server di fascia alta del servizio. Ecco l'elenco dei principali aggiornamenti della settimana:

The Midnight Walkers (disponibile su Steam dal 28/01)

Cairn (disponibile su Steam dal 29/01)

Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 (versione Xbox e Game Pass dal 29/01)

Half Sword e Vampires: Bloodlord Rising (disponibili su Steam dal 30/01)

Serie Prototype (disponibile su Ubisoft Connect)

L'integrazione di Linux nell'ecosistema nativo rappresenta un traguardo per la libertà di gioco: la possibilità di fruire della propria libreria titoli ovunque, direttamente dal cloud, indipendentemente dal sistema operativo scelto dall'utente.

