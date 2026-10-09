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Completata in orbita la costellazione satellitare Eaglet II del programma IRIDE

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L'infrastruttura italiana per l'Osservazione della Terra conclude la fase di avvio operativo e trasmette le prime immagini ad alta risoluzione

Completata in orbita la costellazione satellitare Eaglet II del programma IRIDE
09 ottobre 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La costellazione satellitare Eaglet II, componente del programma nazionale di Osservazione della Terra IRIDE, ha completato con successo la fase iniziale di immissione in orbita e ha avviato la trasmissione delle prime immagini ad alta risoluzione in banda RGB. Il traguardo operativo fa seguito al lancio degli ultimi otto satelliti a bordo delle missioni Transporter di SpaceX dalla base di Vandenberg in California, portando a ventiquattro il numero complessivo di unità che compongono l'infrastruttura.

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L'intero sistema satellitare è stato progettato, sviluppato e integrato presso la sede di OHB Italia a Milano ed e gestito dal Centro di Controllo dell'azienda a Roma. IRIDE costituisce un'infrastruttura di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana realizzata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il supporto dell'Agenzia Spaziale Europea, con l'obiettivo di fornire servizi geospaziali operativi per le pubbliche amministrazioni, la ricerca e la gestione del territorio.

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La costellazione Eaglet II affianca la precedente HEO per garantire il monitoraggio delle infrastrutture critiche, il supporto alle emergenze della Protezione Civile e la sorveglianza marittima mediante la rilevazione dei segnali del sistema di identificazione navale AIS. Al termine della fase di validazione tecnica, la gestione operativa del sistema verrà progressivamente trasferita all'Agenzia Spaziale Italiana.

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