COSMO-SkyMed seconda generazione: lancio rinviato al 1° gennaio

Il terzo satellite della costellazione radar italiana resta sulla rampa di Vandenberg. Il rinvio, dovuto a sistemi di terra, riposiziona l’evento alle prime ore del 2026

31 dicembre 2025 | 13.27
Redazione Adnkronos
Il lancio del terzo satellite della serie COSMO-SkyMed, inizialmente previsto per fine dicembre, è stato posticipato ufficialmente alle ore 3:09 italiane di giovedì 1° gennaio 2026. Un inizio d’anno nel segno dello spazio per l'Italia, che attende l'integrazione di questo nuovo elemento per potenziare le proprie capacità di osservazione radar della Terra.

La decisione di posticipare l’operazione non coinvolge l’integrità dell'hardware spaziale. Secondo quanto riportato dai responsabili della missione, il rinvio “è stato dovuto a problemi tecnici riguardanti i sistemi di terra e quindi non riferibili al satellite”. La componente spaziale, costruita da Thales Alenia Space e gestita per la parte operativa da Telespazio, rimane in sicurezza. Attualmente, il satellite è integrato correttamente sul vettore Falcon 9 di SpaceX, posizionato sulla rampa di lancio della base di Vandenberg, in California. I sistemi di terra (Ground Segment), fondamentali per il monitoraggio della traiettoria e le comunicazioni post-lancio, richiedono interventi di messa a punto per garantire il successo della missione e la massima precisione nell'immissione in orbita.

L'importanza della costellazione CSG

Il programma COSMO-SkyMed, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, rappresenta il fiore all'occhiello della tecnologia radar ad apertura sintetica (SAR) a livello globale. La seconda generazione nasce per garantire una continuità operativa ai satelliti della prima, migliorando drasticamente la risoluzione delle immagini e la velocità di acquisizione dei dati.

Il sistema ha una natura duale: è progettato per servire scopi civili (monitoraggio dei rischi ambientali, gestione delle emergenze, agricoltura di precisione) e militari (sorveglianza e sicurezza nazionale). L'aggiunta del terzo satellite CSG permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di rivisitazione sulla stessa area geografica, fornendo dati quasi in tempo reale indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o di illuminazione solare.

Il conto alla rovescia riprenderà nelle prossime ore, una volta risolte le anomalie alle infrastrutture di supporto californiane. La finestra di lancio del 1° gennaio è considerata ottimale per il corretto posizionamento orbitale.

COSMO SkyMed costellazione satelliti Thales Alenia Fzalcon 9 SpaceX Agenzia Spaziale Italiana (ASI) osservazione radar
