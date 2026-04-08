Cyberpunk 2077, disponibile la versione PS5 Pro

CD Projekt RED ha ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento dedicato a PlayStation 5 Pro per Cyberpunk 2077, disponibile a partire dall'8 aprile. L'intervento tecnico si focalizza sull'integrazione delle architetture di ultima generazione fornite dall'hardware di metà generazione di Sony, a partire dal PlayStation Spectral Super Resolution. Questo sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale interviene sulla definizione di ogni singolo pixel per restituire una risoluzione d'uscita in 4K, garantendo una pulizia d'immagine superiore sia negli ampi scenari urbani sia nei minimi dettagli dei modelli poligonali, dai veicoli sportivi fino alla complessa effettistica ambientale.

Un pilastro centrale del pacchetto di miglioramenti riguarda il comparto dell'illuminazione, elemento cardine dell'identità estetica della metropoli distopica di Night City. Grazie all'adozione del supporto BVH8 (8-way Bounding Volume Hierarchy), gli sviluppatori hanno sensibilmente potenziato la gestione dei raggi luminosi, delle ombre e dei riflessi dinamici. Questa tecnologia permette di avvicinare la resa visiva su console alla visione artistica originale dello studio polacco, sfruttando la maggiore capacità di calcolo per simulare il comportamento della luce naturale e artificiale con una precisione fisica più accurata rispetto alle versioni standard, influenzando drasticamente l'immersione nelle aree più oscure e sature di neon della città.

L'offerta tecnica si articola in tre configurazioni grafiche distinte, progettate per assecondare le diverse priorità dell'utenza. La modalità Ray Tracing Pro rappresenta la massima espressione estetica disponibile su console, attivando simultaneamente occlusione ambientale, illuminazione globale e ombre dinamiche con un target di 40 fotogrammi al secondo su schermi dotati di VRR. Per chi predilige la reattività dei controlli, la modalità Performance consente di raggiungere i 90 fps mantenendo un'elevata fedeltà visiva. Infine, la modalità intermedia denominata Ray Tracing offre un punto di equilibrio, garantendo i 60 fotogrammi stabili con una selezione ottimizzata di effetti avanzati. Il titolo è attualmente accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ai livelli Extra e Premium del servizio PlayStation Plus.