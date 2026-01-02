circle x black
Da Epic Mickey a Need for Speed, parte il 2026 di PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la selezione dei titoli che inaugureranno l’anno per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential, puntando su un mix di sandbox, nostalgia e velocità

02 gennaio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
Sony ha annunciato i nuovi giochi inclusi con l'abbonamento a PlayStation Plus, che saranno disponibili per il riscatto a partire dal 6 gennaio 2026 e rimarranno in catalogo fino al prossimo 2 febbraio. L’offerta mensile si apre con Core Keeper, un’avventura sandbox mineraria che permette di esplorare caverne sotterranee in sessioni singole o cooperative fino a otto giocatori. Il titolo si concentra sulla raccolta di risorse, la costruzione di basi e il combattimento contro titani leggendari all'interno di un ecosistema dinamico. La struttura di gioco premia la progressione delle abilità e la scoperta di reliquie antiche, integrando meccaniche di agricoltura e pesca che arricchiscono l’esperienza di sopravvivenza nei complessi ambienti sotterranei popolati dai Caveling.

Il secondo titolo in elenco è Disney Epic Mickey: Rebrushed, il remake fedele del celebre platform 3D che vede protagonista la mascotte di casa Disney in un regno popolato da personaggi dimenticati. Attraverso l'uso combinato di vernice e solvente, il giocatore ha la possibilità di modificare radicalmente l’ambiente di gioco, ripristinando armonia o svelando segreti nascosti. L'opera recupera figure storiche come Oswald il coniglio fortunato e propone livelli ispirati ai classici cortometraggi animati, unendo una narrazione ramificata a sfide creative basate sulla fisica del pennello magico.

A completare la line-up interviene Need for Speed Unbound, l’ultimo capitolo della storica serie automobilistica curato da Criterion Games. Ambientato nella cornice urbana di Lakeshore, il gioco si sviluppa attraverso campagne separate per giocatore singolo e multiplayer, focalizzandosi sulla scalata verso The Grand, la competizione clandestina suprema. Il titolo si distingue per uno stile visivo marcato e un sistema di guida che alterna gare di velocità a inseguimenti con le forze dell'ordine, offrendo ampie possibilità di personalizzazione tecnica ed estetica dei veicoli, accompagnate da una colonna sonora di respiro internazionale.

