La casa di Topolino punta sui formati brevi e sull'energia delle community online per rinnovare la propria offerta digitale. The Walt Disney Company ha annunciato una nuova collaborazione con TikTok finalizzata a integrare una selezione curata di video realizzati dai fan direttamente su Disney Plus. I contenuti andranno ad alimentare Verts, il feed verticale inaugurato dalla piattaforma streaming in USA nei mesi scorsi, offrendo agli utenti un flusso continuo di clip ispirate ai franchise più celebri del gruppo.

Per alimentare questa iniziativa, la compagnia metterà a disposizione dei creator partecipanti le risorse ufficiali tratte da centinaia di film e serie televisive. Gli autori che sceglieranno di aderire al programma potranno così utilizzare scene e personaggi provenienti dagli universi di Pixar, Marvel, Star Wars e molti altri brand storici, pubblicando i risultati contemporaneamente sia su TikTok sia sull'app di Disney Plus.

La fase sperimentale prenderà il via inizialmente negli Stati Uniti nei prossimi mesi, per poi essere estesa progressivamente ad altri mercati internazionali. Oltre alla doppia visibilità garantita dalla distribuzione incrociata, il programma gestito congiuntamente dalle due aziende prevede per i creator coinvolti una serie di vantaggi concreti, tra cui l'accesso a eventi esclusivi e percorsi dedicati allo sviluppo professionale.

Questa mossa segna un cambio di strategia rispetto ai piani precedenti del gruppo. In passato, infatti, Disney aveva valutato un accordo analogo con OpenAI per consentire al generatore video Sora, ormai dismesso, di addestrarsi sulle proprietà intellettuali dell'azienda in cambio della pubblicazione di clip sintetiche sulla piattaforma. Sebbene i termini della nuova intesa con TikTok non escludano esplicitamente l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei creator, il focus attuale si sposta decisamente sulla valorizzazione dei contenuti generati dagli utenti in carne e ossa.