Dragon Quest III HD-2D Remake: demo giocabile a Lucca Comics & Games

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest III HD-2D Remake sarà giocabile su Nintendo Switch a Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre, presso il padiglione Nintendo in Piazza Bernardini. I visitatori potranno provare in anteprima il remake dell'iconico RPG prima del lancio ufficiale, previsto per il 14 novembre 2024, e ricevere una cartolina commemorativa (fino ad esaurimento scorte). Il titolo, che inaugura la "Trilogia di Erdrick", presenta una grafica HD-2D, con sprite 2D e ambienti 3D. Include inoltre diverse migliorie, tra cui salvataggi automatici, punti di salvataggio aggiuntivi, velocità di combattimento personalizzabile, funzione di auto-battaglia e un'interfaccia utente modernizzata.

Sarà disponibile dal 14 novembre su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store. I preordini digitali e fisici sono già aperti. Dragon Quest III, originariamente pubblicato in Giappone nel 1988 per NES, ha venduto quasi 1,2 milioni di copie solo in patria, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Il gioco è considerato uno dei JRPG più influenti di sempre, introducendo meccaniche innovative come il sistema di classi intercambiabili e il ciclo giorno-notte, poi riprese da innumerevoli titoli successivi.