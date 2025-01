Dynasty Warriors: Origins, i Tre Regni su console e PC - Il trailer

L'ultima novità nel mondo dei videogiochi arriva direttamente da KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force che, in un comunicato ufficiale, hanno annunciato la disponibilità su PlayStation5, Xbox Series X|S e Windows PC tramite Steam di Dinasty Warriors: Origin. Il titolo Koei porta i giocatori nel cuore di un'antica Cina travagliata da guerre, offrendo un'esperienza di gioco senza precedenti nella serie Dinasty Warriors, caratterizzata da battaglie tattiche in cui un singolo eroe affronta migliaia di nemici.

La trama di "Dynasty Warriors: Origins" si snoda attraverso momenti storici cruciale come la "Rivolta dei Turbanti Gialli" e la celebre "Battaglia di Chibi", immergendo i giocatori in un contesto storico dettagliato e ricco di azione. Il gioco introduce una prospettiva unica, permettendo ai giocatori di influenzare il corso degli eventi attraverso le scelte strategiche e il coraggio dimostrato nei combattimenti.

L'aspetto grafico di "Dynasty Warriors: Origins" è stato notevolmente migliorato, offrendo il massimo realismo in ogni battaglia. Gli eserciti sono i più numerosi mai visti prima nella storia del franchise, con nemici che cooperano in maniera avanzata per sfidare le abilità tattiche dei giocatori. Ogni combattimento richiede una gestione acuta delle proprie truppe e una padronanza delle varie tecniche di combattimento.

Ecco il trailer del travolgente gioco di Koei Tecmo Europe

I giocatori possono scegliere tra un'ampia varietà di armi, ciascuna con tecniche uniche, e dovranno alternare tra attacchi rapidi e potenti per superare le difese nemiche. La "Difesa", una mossa che consente di bloccare e rispondere agli attacchi, è vitale per sfruttare le breccie nelle linee nemiche e guidare le proprie forze alla vittoria.

"Dynasty Warriors: Origins" è disponibile in diverse edizioni, inclusa la Digital Deluxe Edition e la "TREASURE BOX", che offre agli appassionati contenuti esclusivi come un poster, la colonna sonora originale e un libro speciale. Inoltre, per chi acquista una copia del gioco entro il 30 gennaio 2025, è previsto un bonus speciale: "Early Works Soundtrack Collection", che raccoglie le tracce musicali dei precedenti titoli della serie.

Infine, per offrire un assaggio di questa epica avventura, è disponibile una demo gratuita che include la "Battaglia della porta di Sishui". Questa versione di prova consente ai giocatori di immergersi nell'intensa atmosfera del gioco e di testare le proprie abilità contro gli eserciti nemici prima dell'acquisto del titolo completo.