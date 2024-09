EA Sports FC 25: Buffon e Thuram guidano la nuova classe di Icone

EA Sports ha alzato il sipario sulla nuova classe di Icone che arricchiranno EA Sports FC 25, il primo capitolo della nuova era calcistica post-FIFA. Tra i nomi più altisonanti spiccano due leggende che hanno scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale: Gianluigi Buffon e Lilian Thuram. Buffon, storico portiere della Nazionale italiana e campione del mondo nel 2006, entra di diritto nell'Olimpo virtuale di FC 25. La sua carriera, costellata di successi e parate memorabili, lo rende una delle figure più iconiche del calcio mondiale. Accanto a lui, un altro pilastro della Juventus e della Nazionale francese, Lilian Thuram. Il difensore, campione del mondo nel 1998 e d'Europa nel 2000, è ricordato non solo per la sua solidità in campo ma anche per il suo impegno contro il razzismo.

La nuova classe di Icone non si limita però a celebrare il calcio maschile. Nadine Angerer, portiere tedesca due volte campionessa del mondo, e le attaccanti Marinette Pichon (Francia), Julie Foudy (USA) e Aya Miyama (Giappone) rappresentano l'eccellenza del calcio femminile, aprendo la strada a una maggiore inclusività nel mondo videoludico. Completa il quadro Gareth Bale, stella gallese che ha brillato con le maglie di Tottenham e Real Madrid, noto per la sua velocità, la sua potenza e i suoi gol spettacolari.