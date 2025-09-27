EA SPORTS FC 26 è ufficiale: il nuovo capitolo punta su feedback e autenticità

Electronic Arts Inc. (EA) ha dato il via al nuovo anno calcistico digitale con il lancio globale di EA SPORTS FC 26, ora disponibile su tutte le principali piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il debutto del titolo, che si autoproclama l’esperienza calcistica più orientata alla community di sempre, è accompagnato dal massiccio aggiornamento EA SPORTS FC Mobile 26 e da un Evento Anniversario dedicato, permettendo ai fan di vivere il franchise su qualsiasi dispositivo.

La visione fan-centric del nuovo capitolo è stata ribadita dai vertici di EA SPORTS. Nick Wlodyka, SVP e Group GM di EA SPORTS FC, ha commentato: “Con il lancio di FC 26 e dell’aggiornamento FC Mobile 26, celebriamo il potere dei nostri giocatori nel plasmare un futuro del calcio incentrato sui fan. Dall’esperienza di gameplay completamente rivista in FC 26, guidata dai suggerimenti della community ai contenuti votati dai fan in FC Mobile, stiamo creando insieme una community calcistica a livello globale più attiva, dinamica e impegnata che mai”.

Le novità: gameplay a doppia velocità e archetipi

EA SPORTS FC 26 introduce modifiche fondamentali al gameplay che rispondono direttamente alle richieste dei giocatori. La grande novità è la presenza di due impostazioni di gioco distinte:

Gameplay Realistico: offre l’esperienza calcistica più autentica nella modalità Carriera.

Gameplay Competitivo: focalizzato su coerenza e reattività superiori, è specificamente progettato per le modalità Football Ultimate Team (FUT) e Clubs.

Elementi chiave per l'individualità sul campo sono i nuovi Archetipi, ispirati ai grandi del calcio, che portano maggiore diversità nelle modalità Carriera Giocatore e Clubs. Vengono introdotte anche le Sfide Live Allenatore, che simulano scenari reali e alternativi durante la nuova stagione. La modalità FUT è stata rinnovata con nuovi Eventi Live e modalità Torneo, oltre a un'esperienza affinata in Rivals e Champions.

FC Mobile 26 e l'autenticità senza rivali

Anche la versione mobile ha ricevuto un aggiornamento significativo. L'EA SPORTS FC Mobile 26 porta con sé miglioramenti al gameplay, una grafica potenziata, l’aggiornamento delle rose con oltre 100 nuove scansioni facciali dei giocatori e una maggiore flessibilità tattica grazie a nuove formazioni. Le celebrazioni di lancio includono ricompense a tempo limitato votate direttamente dai fan nell’Evento Anniversario.

L'elemento distintivo del franchise rimane l'Autenticità Senza Rivali. EA SPORTS FC 26 vanta oltre 20.000 giocatori, più di 750 Club, 130 stadi e oltre 35 leghe. Supportato da più di 300 partner calcistici globali, il titolo è l'unico spazio digitale in cui è possibile giocare competizioni leggendarie come UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS e le principali leghe femminili internazionali (tra cui Frauen-Bundesliga e UEFA Women’s Champions League).

Infine, il dialogo con la base di utenti è istituzionalizzato attraverso FC Feedback, un hub dove i giocatori possono condividere idee e contribuire a plasmare il futuro del gioco tramite Discord e il Player Feedback Portal.