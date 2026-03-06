circle x black
Echoes of Aincrad è il nuovo gioco di ruolo di Bandai Namco, il trailer

Il prossimo 10 luglio debutterà su console e PC un’avventura dinamica ambientata nell'universo di Sword Art Online, caratterizzata da un sistema di combattimento basato sui riflessi e sulla crescita dei legami con i partner

06 marzo 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
L'universo di Sword Art Online si prepara a espandersi nuovamente con l'annuncio ufficiale di Echoes of Aincrad, un titolo che riporta i giocatori all'interno della maestosa struttura volante dove ogni scontro può decretare la fine del viaggio. Bandai Namco Entertainment Europe ha fissato il debutto della nuova produzione per il 10 luglio 2026, confermando l'approdo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso la piattaforma Steam. L'opera si propone di far rivivere le atmosfere della serie originale, mettendo l'utente al centro di una narrazione in cui la sopravvivenza dipende dalla capacità di padroneggiare schivate e parate tempestive.

L'esperienza si configura come un gioco di ruolo d'azione con una profonda componente di personalizzazione dell'avatar. I giocatori avranno la possibilità di plasmare il proprio eroe, migliorando progressivamente l'equipaggiamento e sbloccando abilità specifiche per definire uno stile di combattimento unico. La progressione non riguarderà solo le statistiche individuali, ma coinvolgerà direttamente i partner selezionati per le missioni. Il sistema di battaglia in tempo reale richiederà infatti un coordinamento costante con i compagni d'armi, la cui efficacia sul campo dipenderà dalla profondità del legame instaurato e dall'approccio tattico, aggressivo o di supporto, scelto per affrontare i pericoli dei dungeon.

Le ambientazioni spazieranno dalle vaste pianure fino a labirinti sotterranei colmi di insidie, dove la determinazione dei protagonisti verrà messa alla prova da boss imponenti. Per quanto riguarda l'accesso al software, sono state previste tre diverse versioni con contenuti crescenti. Oltre all'edizione Standard, la Deluxe garantirà l'accesso anticipato alla modalità Death Game e all'Expansion Pack, mentre la Ultimate includerà elementi multimediali esclusivi tra cui l'anime speciale intitolato Unanswered//butterfly, l'artbook e la colonna sonora digitale. Coloro che effettueranno il preordine di qualsiasi edizione riceveranno inoltre un pacchetto di armi bonus come incentivo iniziale.

