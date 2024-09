Etica e Ai: debutta all’università Milano-Bicocca ‘Orbits. Dialogues with intelligence’

Il ruolo chiave dell'empatia e della condivisione del percorso didattico "in presenza" e la valenza delle nuove tecnologie digitali come tool di accelerazione e approfondimento. Questi i temi al centro del debutto accademico di ‘Orbits. Dialogues with intelligence’, il primo show-how dedicato all'unicità dell'essere umani dopo l'avvento dell'Intelligenza artificiale, ospitato nella mattina del 26 settembre dall’università degli studi di Milano-Bicocca. Al confronto, moderato dal conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan, hanno preso parte Luciano Floridi, filosofo esperto di etica del digitale e dell’informazione, e Giovanna Iannantuoni, rettrice università degli studi di Milano-Bicocca e presidente Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane.