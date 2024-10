F-Zero torna su Nintendo Switch con due giochi

Due classici della serie F-Zero sono in arrivo su Nintendo Switch Online, il servizio ad abbonamento di Nintendo che oltre al multiplayer dei giochi per Switch permette di scaricare diversi classici retro sulla console. Nintendo ha annunciato che F-Zero: GP Legend e F-Zero Climax saranno disponibili per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo a partire dall'11 ottobre. Entrambi i titoli, originariamente pubblicati per Game Boy Advance, offrono un'esperienza di corsa futuristica ad alta velocità.

F-Zero: GP Legend, uscito in Giappone nel 2003 e in Occidente nel 2004, permette ai giocatori di competere in modalità Grand Prix e Storia, sbloccando personaggi e modalità aggiuntive. Il gioco si distingue per le sue piste pericolose e la possibilità di spingere gli avversari fuori dalla strada. F-Zero Climax, pubblicato nel 2004 esclusivamente in Giappone, introduce nuove modalità di gioco come Time Attack e Survival, oltre alla possibilità di creare e condividere percorsi personalizzati.