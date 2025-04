Fabio Florindo alla guida dell'INGV, visione e priorità per le geoscienze

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si avvale della guida di Fabio Florindo, una figura con una consolidata carriera scientifica internazionale e una significativa esperienza nel campo delle Geoscienze. Il suo mandato si focalizza sul rafforzamento dell'eccellenza e dell'innovazione, consolidando il ruolo dell'INGV come punto di riferimento globale nel settore.

Fabio Florindo ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche e un Dottorato di Ricerca (PhD) in Geofisica presso l'Università di Southampton, nel Regno Unito. All'interno dell'INGV, ha percorso una carriera che lo ha portato a ricoprire il ruolo di Dirigente di Ricerca. La sua esperienza gestionale è stata ulteriormente comprovata dalla partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell'ente dal 2022 e dall'incarico di Presidente ad interim precedentemente ricoperto. Florindo è inoltre associato di ricerca presso l'ISMAR-CNR e il Centro Oceanográfico de Registro Estratigráfico dell'Università di San Paolo, Brasile.

"Il mio impegno sarà quello di rafforzare l'INGV con azioni concrete che ne consolidino il ruolo di eccellenza scientifica a livello globale", dichiara Florindo. "Tra le mie priorità vi è senza dubbio il potenziamento delle reti di monitoraggio, con l'adozione di tecnologie all'avanguardia per una risposta sempre più tempestiva ai rischi naturali".

In linea con questa visione, l'INGV continuerà a promuovere progetti interdisciplinari e collaborazioni internazionali strategiche. L'obiettivo è affrontare efficacemente le sfide globali contemporanee, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici e ai processi tettonici e vulcanici che interessano il pianeta. Florindo sottolinea che, attraverso queste iniziative, "l'INGV continuerà a essere un punto di riferimento nella ricerca sulle Scienze della Terra, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla comprensione del nostro pianeta".

Florindo è un geofisico ampiamente riconosciuto nel panorama scientifico internazionale. Ha operato come Principal Investigator in numerosi progetti di ricerca di vasta portata, tra cui spicca il progetto ANDRILL, che ha visto la collaborazione tra istituzioni scientifiche di Italia, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. La sua produzione scientifica è vasta e include pubblicazioni su riviste scientifiche di primo livello, testimoniando l'impatto significativo del suo lavoro sulla ricerca globale.

Il contributo scientifico di Fabio Florindo è stato riconosciuto attraverso numerosi premi e onorificenze internazionali. L'American Geophysical Union (AGU) lo ha insignito di un premio per il suo apporto alla comunità scientifica e lo ha eletto Fellow dell'AGU. È membro dell'Academia Europaea e ha ottenuto il titolo di Doctor of Science dall'Università di Southampton per il suo rilevante contributo alla ricerca geofisica. Inoltre, il suo impegno nel programma di ricerca scientifica in Antartide è stato riconosciuto con la National Science Foundation Antarctic Service Medal, un'importante onorificenza del programma statunitense.