Fallout 76 Milepost Zero: Bethesda rilascia un nuovo aggiornamento - Il video

L'aggiornamento Milepost Zero introduce Legendary Crafting, una nuova serie di missioni e una funzionalità C.A.M.P. chiamata Best Builds

Bethesda Game Studios ha recentemente annunciato, con una nota ufficiale, l'aggiornamento Milepost Zero per Fallout 76, introducendo una serie di nuove funzionalità che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco. Tra queste, spiccano il Legendary Crafting, il sistema C.A.M.P. chiamato Best Builds e significativi miglioramenti alle meccaniche di gioco.

Con l'introduzione del Legendary Crafting, i giocatori avranno a disposizione un controllo più diretto sui modificatori leggendari che appaiono sui loro oggetti. Questo sistema permette di scambiare mod con altri giocatori o di ottenerli demolendo oggetti leggendari, aprendo nuove strade per la personalizzazione dell'equipaggiamento. Ogni volta che un oggetto leggendario viene demolito, si ottiene Legendary Scrip e si ha la possibilità di ricevere mod leggendari sotto forma di oggetto craftabile.

Best Builds è un innovativo sistema sociale che consente ai giocatori di sottomettere, visitare e valutare le C.A.M.P. attraverso il wasteland. Le C.A.M.P. più votate vengono condivise e popolate nell'avventura di tutti i giocatori, offrendo una piattaforma per esibire creazioni straordinarie e ispirare altri giocatori a fare altrettanto. Questo sistema non solo valorizza il lavoro dei costruttori più dedicati, ma arricchisce anche l'esperienza di gioco collettiva.

Il video di lancio

La nuova serie di missioni "A Bump in the Road" immerge i giocatori in avventure inedite attraverso la regione di Shenandoah, dove è necessario scortare carovane e proteggerle da predoni e creature pericolose. Questa aggiunta arricchisce ulteriormente la narrativa di Fallout 76, offrendo nuove dinamiche e sfide.

L'aggiornamento Milepost Zero non solo introduce nuove funzionalità, ma migliora anche la stabilità e le performance del gioco. Questi aggiustamenti sono cruciali per garantire un'esperienza fluida e piacevole, soprattutto quando si naviga tra le nuove aree tematiche e si partecipa alle attività di gioco. Una delle novità più significative è la riduzione del file di gioco complessivo, che ora ammonta a circa 95 GB. Questo è stato possibile grazie al lavoro incessante del team tecnico di Bethesda, che ha ottimizzato il gioco per garantire un download più veloce e un impatto minore sullo spazio di archiviazione.