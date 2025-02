Farming Simulator 25: aggiornamento dei contenuti con macchinari gratuiti - Il trailer

Nonostante il successo di critica e di vendite ottenuto al lancio, con oltre tre milioni di copie vendute, Farming Simulator 25 continua a evolversi grazie al costante supporto di GIANTS Software. Lo sviluppatore ha infatti rilasciato un aggiornamento gratuito che introduce nuovi macchinari e una patch che apporta significativi miglioramenti al gioco.

L'aggiornamento gratuito introduce una serie di nuove attrezzature agricole, frutto della collaborazione con rinomati produttori come CLAAS, John Deere e Albutt. Tra i nuovi arrivi, spiccano i trattori CLAAS ARION e John Deere Serie 6R, oltre a una pinza per la raccolta delle balle Albutt f155A e a due macchine a caricamento frontale CLAAS FL 140 e John Deere 683R.

In concomitanza con l'aggiornamento gratuito, è stata rilasciata la patch 1.6, che apporta numerosi miglioramenti al gioco. L'aggiornamento include ottimizzazioni delle prestazioni e della qualità della vita, modifiche al gameplay e correzioni di bug per giocatori e modder. Il modulo di raccolta NEXCO e i moduli degli attrezzi dei principali marchi agricoli per l'irrorazione, la semina, la concimazione e altro ancora sono inclusi accanto al veicolo portante.

Ecco il trailer dei nuovi aggiornamenti

GIANTS Software ha confermato l'intenzione di continuare a supportare Farming Simulator 25 con ulteriori aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti, disponibili sul ModHub ufficiale. I giocatori possono inoltre acquistare il Season Pass Anno 1, che include tre pacchetti di contenuti aggiuntivi e una espansione principale, con un risparmio fino al 25% rispetto all'acquisto dei singoli contenuti.

Disponibilità e piattaforme

Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento gratuito e la patch 1.6 sono già disponibili per tutte le piattaforme.