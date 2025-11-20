circle x black
Cerca nel sito
 

Fortnite incontra Kill Bill in un episodio mai visto nel film

sponsor

Il crossover più improbabile diventa realtà: Epic Games sembra pronta a ricostruire “Yuki’s Revenge”, il capitolo mai girato da Quentin Tarantino, proprio mentre si avvicina la riedizione cinematografica di Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Fortnite incontra Kill Bill in un episodio mai visto nel film
20 novembre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fortnite non è nuovo ai crossover titanici. L’attuale stagione dominata dai Simpson ha già dimostrato quanto lontano possa spingersi l’immaginario del battle royale di Epic Games. Ma il colpo di scena che si profila all’orizzonte per il Capitolo 7 è qualcosa che travalica ogni logica: Kill Bill sta entrando nel gioco, e non con un semplice set di skin. Fortnite sarà il luogo in cui verrà (finalmente) raccontato un pezzo di storia mancante del film di Tarantino.

La miccia si accende da un poster promozionale del prossimo capitolo: l’immagine mostra Gogo Yubari e The Bride, mentre le parole “The Lost Chapter: Yuki’s Revenge” campeggiano sopra il logo di “Fortnite After Dark”. La scelta non è casuale. “Yuki’s Revenge” è un capitolo scritto da Tarantino per Kill Bill Vol. 1 ma mai girato. Nella sceneggiatura originale avrebbe introdotto Yuki, la sorella di Gogo Yubari, pronta a vendicare la morte di quest’ultima dando la caccia a The Bride.

La situazione si è fatta ancora più surreale quando Quentin Tarantino e Uma Thurman sono comparsi ieri a un evento, posando davanti a un enorme banner di Fortnite e alla replica della Pussy Wagon. Una scena che ha il sapore del delirio collettivo, soprattutto perché nessuno sa esattamente che cosa sia stato presentato: resta il dubbio se il misterioso capitolo sia stato effettivamente girato o se sarà parte dell’annunciata sequenza animata di sette minuti che accompagnerà la riedizione cinematografica.

Resta il nodo centrale: dove e come verrà raccontata questa “Lost Chapter”? Fortnite potrebbe integrarla in una missione narrativa o trasformarla in un evento live sugli schermi interni all’isola. Di certo arriveranno skin, personaggi e una generosa quantità di katane. Epic Games svelerà il tutto il 29 novembre alle 20 ora italiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fortnite Kill Bill Quentin Tarantino Uma Thurman videogiochi
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza