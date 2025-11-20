Fortnite incontra Kill Bill in un episodio mai visto nel film

Fortnite non è nuovo ai crossover titanici. L’attuale stagione dominata dai Simpson ha già dimostrato quanto lontano possa spingersi l’immaginario del battle royale di Epic Games. Ma il colpo di scena che si profila all’orizzonte per il Capitolo 7 è qualcosa che travalica ogni logica: Kill Bill sta entrando nel gioco, e non con un semplice set di skin. Fortnite sarà il luogo in cui verrà (finalmente) raccontato un pezzo di storia mancante del film di Tarantino.

La miccia si accende da un poster promozionale del prossimo capitolo: l’immagine mostra Gogo Yubari e The Bride, mentre le parole “The Lost Chapter: Yuki’s Revenge” campeggiano sopra il logo di “Fortnite After Dark”. La scelta non è casuale. “Yuki’s Revenge” è un capitolo scritto da Tarantino per Kill Bill Vol. 1 ma mai girato. Nella sceneggiatura originale avrebbe introdotto Yuki, la sorella di Gogo Yubari, pronta a vendicare la morte di quest’ultima dando la caccia a The Bride.

La situazione si è fatta ancora più surreale quando Quentin Tarantino e Uma Thurman sono comparsi ieri a un evento, posando davanti a un enorme banner di Fortnite e alla replica della Pussy Wagon. Una scena che ha il sapore del delirio collettivo, soprattutto perché nessuno sa esattamente che cosa sia stato presentato: resta il dubbio se il misterioso capitolo sia stato effettivamente girato o se sarà parte dell’annunciata sequenza animata di sette minuti che accompagnerà la riedizione cinematografica.

Resta il nodo centrale: dove e come verrà raccontata questa “Lost Chapter”? Fortnite potrebbe integrarla in una missione narrativa o trasformarla in un evento live sugli schermi interni all’isola. Di certo arriveranno skin, personaggi e una generosa quantità di katane. Epic Games svelerà il tutto il 29 novembre alle 20 ora italiana.