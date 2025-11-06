GeForce NOW: Novembre di battaglie epiche con 23 nuovi giochi e potenza RTX 5080

GeForce NOW accoglie il mese di novembre con un sostanzioso aggiornamento del proprio catalogo, annunciando l’arrivo di ben 23 nuovi titoli. La piattaforma di cloud gaming di NVIDIA continua a offrire la libertà di giocare senza i vincoli di download o di hardware locale di fascia alta.

L'arrivo di Europa Universalis V, il nuovo strategico di Paradox Interactive, sottolinea l'impegno di GeForce NOW nel supportare i titoli che richiedono elevate prestazioni grafiche. Sulla piattaforma, il gioco prende vita con la potenza delle server farm dotate di GeForce RTX 5080, garantendo un’esperienza in streaming fino a 5K e 120 fps con la tecnologia Blackwell RTX. Questo permette ai giocatori di "gestire imperi e battaglie in tempo reale con una fluidità senza precedenti, senza bisogno di un PC di fascia alta."

Accelerazione del rollout RTX 5080

L'implementazione dei server di classe RTX 5080 (architettura Blackwell RTX) prosegue con rapidità a livello globale per gli abbonati Ultimate. I SuperPODs stanno trasformando l'esperienza di cloud gaming offrendo risoluzioni fino a 5K e frame rate estremamente elevati, innalzando ulteriormente l'asticella delle prestazioni.

L'aggiornamento, noto come Blackwell RTX, è appena stato esteso alle regioni di Montreal e Amsterdam, che hanno ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080. La città di Phoenix negli Stati Uniti si aggiungerà alla lista nelle prossime settimane.

I Protagonisti di Novembre

Tra i nuovi arrivi, spiccano diversi flagship e nuove release caldissime. Già disponibili in settimana sono Europa Universalis V (4/11) e Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Nel corso del mese, la libreria sarà potenziata da attesi lanci e aggiunte chiave:

Call of Duty: Black Ops 7 (14/11)

Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11)

Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)

Project Motor Racing (Nuova uscita su Steam, 25/11)

I Nuovi Titoli in Arrivo su GeForce NOW (Novembre)

Disponibili in Settimana (a partire dal 4/11):

Europa Universalis V (Nuova uscita su Steam, GeForce RTX 5080-ready)

7 Days Blood Moons (Nuova uscita su Steam)

Whiskerwood (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Last Caretaker (Nuova uscita su Steam)

Voidtrain (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

In Arrivo nel Mese (Fino al 25/11):

INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Nuova uscita su Steam, 10/11)

Surviving Mars: Relaunched (Nuova uscita su Steam, 10/11)

Possessor(s) (Nuova uscita su Steam, 11/11)

Rue Valley (Nuova uscita su Steam, 11/11)

Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11)

Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)

Where Winds Meet (Nuova uscita su Epic Games Store, 14/11)

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Nuova uscita su Steam, 18/11)

Long Drive North (Nuova uscita su Steam, 18/11)

Demonschool (Nuova uscita su Steam, 19/11)

Monsters Are Coming! Rock & Road (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/11)

Project Motor Racing (New release on Steam, Nov. 25)

Call of Duty: Black Ops 7 (New release on Steam, Battle.net and Xbox, available on PC Game Pass, Nov. 25)

Brotato (Steam)

GODBREAKERS (Steam)

Megabonk (Steam)

R.E.P.O. (Steam)